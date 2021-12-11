Рангник готов совершать только качественные приобретения в январе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил свою позицию насчет зимних приобретений.

Несмотря на статус Рангника как временного тренера, ожидается, что "Юнайтед" поддержит Ральфа в январское трансферное окно.



Однако Рангник готов совершать только качественные приобретения, которые сразу сделают "красных дьяволов" сильнее. Брать игрока просто на перспективу или для увеличения глубины состава Ральф не будет.



"У меня очень четкое мнение насчет зимних трансферов. Это должен быть игрок, который усилит команду. Это должен быть игрок высокого уровня, о какой бы позиции ни шла речь".



"Если это полузащитник или кто-нибудь еще, это должен быть игрок, который поможет нам стать лучше. С другой стороны, этот игрок должен быть доступен для трансфера зимой, чтобы можно было начать переговоры. Только если совпадет то и другое, нам будет прок от этого".



"Также для лиги с такой конкуренцией ты должен обладать соответствующим духом. Игрок должен быть зрелым и должен быть победителем по своему духу. Для меня дух — это самое важное", — цитирует Рангника Manchester Evening News.