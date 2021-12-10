Рангник поговорил с Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о своих переговорах с полузащитником Полем Погба.

Оле Гуннар Сульшер, предшественник Рангника, за свои три года на "Олд Траффорд" так и не смог определить лучшую позицию для Погба и добиться от Поля стабильной игры.



С назначением опытнейшего Рангника связаны последние надежды "красных дьяволов" предотвратить уход Погба из клуба свободным агентом в конце сезона.



Прямо сейчас Поль восстанавливается после травмы бедра, однако Ральф уже побеседовал со своим подопечным по телефону и теперь предвкушает личную встречу.



"Мы поговорили по телефону во вторник. Он все еще был в Дубае, но сегодня должен вернуться, и в воскресенье мы познакомимся лично".



"Мы поговорили по телефону, и он сказал, что идет на поправку, но он, естественно, еще не совсем здоров. Насколько я знаю, ему нужно еще пара недель, прежде чем он сможет приступить к тренировкам. А затем, ввиду длительного отсутствия, еще пара недель уйдет для возвращения в игровую форму".



"Однако прямо сейчас важно, чтобы он полностью выздоровел и смог приступить к тренировкам с остальной командой. Затем мы будем улучшать его физически и технически для игры в Премьер-Лиге", — цитирует Рангника Daily Mirror.