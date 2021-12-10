Ральф Рангник. Главный идеолог немецкого футбола

После того, как Оле Гуннар Сульшер был уволен с поста менеджера "Манчестер Юнайтед", клуб рассмотрел несколько кандидатур на роль временщика и остановил свой выбор на немецком специалисте Ральфе Рангнике, которого называют наставником и вдохновителем Юргена Клоппа, Томаса Тухеля и ряда других немецких тренеров.

Назначение Рангника в теории выглядит радикальным и очень интересным решением "Юнайтед", но на практике все может оказаться не так привлекательно. Немецкий специалист уже давненько превратился в футбольного теоретика, и в "Юнайтед" он также в глобальном смысле видит себя в роли консультанта и человека, направляющего процесс, но не управляющего им в ежедневной рутине.



Впрочем, Рангник готов выстроить структуру, которая поможет "Юнайтед" принять его основные принципы и философию, строящуюся вокруг того самого "гегенпрессинга", адептом которого являются нынешние звезды тренерского цеха Премьер-Лиги Клопп и Тухель, а также фуры калибром помельче — к примеру, Ральф Хазенхюттль, заменивший в свое время Рангника в "Лейпциге".



После того, как был уволен Сульшер, в клубе составили список специалистов, способных достойно довести текущую кампанию в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Было сочтено маловероятным, что клуб сможет получить серьезного специалиста на полноценной основе посреди сезона, потому ставка делась на опытного тренера, находящегося без работы.



Предполагается, что в списке, который составили спортивный директор Джон Мерто и технический директор Даррен Флетчер были Люсьен Фавр и Эрнесто Вальверде, но именно Рангник возглавлял его. Согласно источникам, в этом списке также были не безработные Хулен Лопетеги и Лоран Блан, но Ральф настолько очаровал клуб на стадии переговоров, что выбор остановили именно на нем. Руководство "Юнайтед" было впечатлено четкими планами Рангника относительно того, как вывести команду из кризиса, в котором она оказалась.



Конечно, немного смущает, что "Юнайтед" в очередной раз оказался ужасающе случайным при выборе менеджера — уже пятого за восемь лет после ухода на пенсию сэра Алекса. Но в целом неважно, каким именно образом Рангник оказался на "Олд Траффорд" — в перспективе его назначение может принести много пользы.



Рангника называют крестным отцом современного немецкого футбола, но сам он в свое время вдохновлялся увиденным в украинском футбольном клубе, который любил проводить предсезонные сборы в немецкой глубинке. Речь о киевском "Динамо" Валерия Лобановского, с которым однажды пересекся Рангник, будучи тренером скромной "Виктории Бакнанг". Наблюдая за игрой "Динамо" в 1983 году, Ральф в какой-то момент поймал себя на мысли, что хочет пересчитать игроков команды Лобановского: "Что-то здесь не так. Их 13? 14?"



Позже, когда Лобановский блистал в Европе с "Динамо"-1986 и сборной СССР на Евро-88, Рангник только убедился в том, что философия Валерия идеально подходит немецкому футболу, а прессинг обязан взять на вооружение каждый уважающий себя клуб. Рангник стал проводником идей Лобановского в Германии, зажегся его видением игры настолько, что именно он стал тем наследником, которого так долго ждали в Киеве после смерти великого тренера.



Навязчивая идея Рангника — не кубки и трофеи, а формы, пространство и система игры. Он из тех тренеров, которые во главу угла ставят командные взаимодействия, не выделяя личности и эго футбольных звезд. Будет очень интересно посмотреть, как он сработается с Роналду. Согласно слухам, именно Рангник отдал указание оставить на скамейке в игре с "Челси" Криштиану, хотя Майкл Кэррик и приписывал это решение себе. Просто это было бы как раз в духе Ральфа, негативно относящегося ко всем игрокам, которые ставят себя выше системы.



Есть что-то странное в том, что "Юнайтед" обращается к Рангнику, пытаясь найти ближайшего свободного "парня с идеями", после того, как ставка на звезд потерпела неудачу. Нам не хватает культуры, идей — давайте пойдем в супермаркет и купим это! Сейчас это выглядит именно так — неряшливая, небрежная попытка получить то, что в "Ливерпуле", "Манчестер Сити" и "Челси" выстраивали годами. Но все же — лучше сделать это поздно, чем никогда.



Работа Рангника — прививать систему, делать улучшения, направлять процесс. Но сначала ему самому нужно будет начать процесс перемен и направить его в правильную сторону, привить игрокам основные ценности того футбола, который пленил и очаровал всю Европу благодаря ведущим немецким тренерам: Клоппу, Тухелю, Нагельсманну. По большому счету, Маурисио Почеттино, которого в "Манчестере" видят у руля команды в долгосрочной перспективе, тоже можно отнести к когорте тренеров, помешанных на прессинге, поэтому у него с Рангником не должно быть больших разногласий по основным "философским" вопросам.



Рангник приходит в молодую команду, где есть игроки, способные и готовые учиться, впитывать тактические знания. Рангник выглядит фигурой холодной и отстраненной в своем постоянном желании находиться над процессом в роли консультанта, но на самом деле он способен найти общий язык с новым поколением. У него есть два сына, того же возраста, что и многие из новых подопечных, поэтому больших проблем в коммуникации быть не должно.



Рангник: "Я считаю своим долгом помочь им справиться со всеми искушениями и фальшивой реальностью, с которыми они столкнулись в молодости, начав зарабатывать много денег". Это восхитительная перспектива, так как у "Юнайтед" как раз очень много игроков, которые не работают на полную мощность, но зарабатывают на уровне суперзвезд. Рангник любит ярких, послушных футболистов — таких как Мейсон Гринвуд, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд. На какой уровень он сможет вывести их, а также Мактоминея, Ван-Биссаку?



Могут ли игроки "Юнайтед" научиться чему-то новому в середине сезона? Конечно, могут. В любом случае футболисты поглощают огромное количество информации между матчами, прислушиваются к тактическим рекомендациям. Теперь основная задача — быть гибкими, понимать ту систему, которую будет внедрять Рангник, быстро реагировать на тактические новшества.



То, что Рангник никогда не работал в Премьер-Лиге, — не проблема. Достаточно того, что сейчас тут успешно работают его коллеги, на которых в свое время Ральф серьезно повлиял. Тому же Тухелю не понадобилось время на знакомство с английским футболом и на раскачку — он сделал "Челси" сильнее сразу, придя, как и Рангник, по ходу сезона. Сейчас в "Юнайтед" настало время больших перемен, и от того насколько восприимчивыми к новшествам окажутся игроки — будет зависеть многое, и не только в этом сезоне.



Сергей Бабарика, cпециально для FAPL.ru