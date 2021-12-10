Гвардиола признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге
Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге по итогам ноября.
Из-за международного перерыва "Сити" провел только три матча Премьер-Лиги в прошлом месяце, но все три выиграл.
"Горожане" последовательно победили "Манчестер Юнайтед" (0:2), "Эвертон" (3:0) и "Вест Хэм" (2:1), создав плацдарм, чтобы в начале декабря перехватить лидерство в таблице.
Для Гвардиолы это уже 10-я в карьере награда как Тренеру Месяца — больше него ее получали только сэр Алекс Фергюсон (27) и Арсен Венгер (15). У Дэвида Мойеса — тоже 10.
Помимо каталонца, на звание лучшего тренера в ноябре также претендовали Стивен Джеррард из "Астон Виллы" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".
10.12.2021 16:00
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КОРОЛЬ!!!
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