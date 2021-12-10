Гвардиола признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге

Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге по итогам ноября.

Из-за международного перерыва "Сити" провел только три матча Премьер-Лиги в прошлом месяце, но все три выиграл.

"Горожане" последовательно победили "Манчестер Юнайтед" (0:2), "Эвертон" (3:0) и "Вест Хэм" (2:1), создав плацдарм, чтобы в начале декабря перехватить лидерство в таблице.

Для Гвардиолы это уже 10-я в карьере награда как Тренеру Месяца — больше него ее получали только сэр Алекс Фергюсон (27) и Арсен Венгер (15). У Дэвида Мойеса — тоже 10.

Помимо каталонца, на звание лучшего тренера в ноябре также претендовали Стивен Джеррард из "Астон Виллы" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, награды, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 10.12.2021 17:27 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

    Портовому хуесосу до КОРОЛЯ, как свинье до неба!

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  2. arhangel777 10.12.2021 16:25 # arhangel777
    Пеп топарь, просто лучший!

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  3. yaxaaabalya 10.12.2021 16:18 # yaxaaabalya
    Лучший тренер современности и просто король после ЦАРЯ РАНГНИКА!

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  4. ocean 10.12.2021 16:06 # ocean
    Король!!!

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