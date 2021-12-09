"Юнайтед" сыграл с "Янг Бойз вничью

"Манчестер Юнайтед" устроил смотрины резервистов и молодежи в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов, сыграв с "Янг Бойз" вничью — 1:1.

Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник полностью сменил стартовый состав относительно победы 1:0 над "Кристал Пэлас" в воскресенье. Криштиану Роналду не попал даже в число запасных.



"Янг Бойз" весьма неплохо начал этот выездной матч, но уже на девятой минуте пропустил. Люк Шоу выполнил прострел с левого фланга, а Мейсон Гринвуд пробил в касание из центра штрафной — 1:0.



Гол придал хозяевам уверенности, однако гости тоже не тушевались и пытались атаковать в силу своих возможностей.



На 32-й минуте "Янг Бойз" создал первый реальный момент, однако Фабиан Ридер пробил прямо в Хендерсона. "Юнайтед" ответил на это заблокированным ударом Хуана Маты.



В концовке первого тайма гости определенно выглядели лучше, и это вылилось в ответный гол. Ридер нанес отличный крученый удар с дистанции — 1:1.



Во втором тайме шла более-менее равная и открытая игра, хотя явных голевых моментов было мало. Реальный шанс отличиться имел Энтони Эланга на 59-й минуте, но его выход один на один был остановлен голкипером.



Спустя три минуты "Янг Бойз" ответил ударом Квентина Масейраса в касание из центра штрафной — мимо!



Затем последовали многочисленные замены — вышли даже 35-летний голкипер Том Хитон и Шола Шоретайр, который его вдвое моложе. Игра распалась на эпизоды, темп снизился.



Если кто и мог забить в концовке матча, то это гости. Хозяева не проявили желания взять реванш за обидное поражение в Швейцарии в сентябре.



Рангник выбрал довольно чудной состав на матч, показав, что результат для него вторичен — гораздо важнее ему было посмотреть в деле на ближайший резерв. Некоторые игроки, наверняка, дали Ральфу пищу для размышлений.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария) — 1:1 (1:1)



Голы: Гринвуд 9 — Ридер 42.



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон (Хитон 68), Ван-Биссака, Матич, Байи, Шоу (Менги 61), Ван де Бек, Мата (Сэвидж 89), Лингард (Икбал 89), Диалло (Шоретайр 68), Гринвуд, Эланга.



"Янг Бойз": Фэвр, Масерас, Камара (Лаупер 77), Лустенбергер, Лефор, Перейра, Эбишер (Сьерро 62), Элиа (Майе 87), Ридер (Хефти 62), Нгамале, Сьебатшо (Канга 62).



Предупреждение: Шоретайр.