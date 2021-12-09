"Юнайтед" сыграл с "Янг Бойз вничью
"Манчестер Юнайтед" устроил смотрины резервистов и молодежи в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов, сыграв с "Янг Бойз" вничью — 1:1.
Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник полностью сменил стартовый состав относительно победы 1:0 над "Кристал Пэлас" в воскресенье. Криштиану Роналду не попал даже в число запасных.
"Янг Бойз" весьма неплохо начал этот выездной матч, но уже на девятой минуте пропустил. Люк Шоу выполнил прострел с левого фланга, а Мейсон Гринвуд пробил в касание из центра штрафной — 1:0.
Гол придал хозяевам уверенности, однако гости тоже не тушевались и пытались атаковать в силу своих возможностей.
На 32-й минуте "Янг Бойз" создал первый реальный момент, однако Фабиан Ридер пробил прямо в Хендерсона. "Юнайтед" ответил на это заблокированным ударом Хуана Маты.
В концовке первого тайма гости определенно выглядели лучше, и это вылилось в ответный гол. Ридер нанес отличный крученый удар с дистанции — 1:1.
Во втором тайме шла более-менее равная и открытая игра, хотя явных голевых моментов было мало. Реальный шанс отличиться имел Энтони Эланга на 59-й минуте, но его выход один на один был остановлен голкипером.
Спустя три минуты "Янг Бойз" ответил ударом Квентина Масейраса в касание из центра штрафной — мимо!
Затем последовали многочисленные замены — вышли даже 35-летний голкипер Том Хитон и Шола Шоретайр, который его вдвое моложе. Игра распалась на эпизоды, темп снизился.
Если кто и мог забить в концовке матча, то это гости. Хозяева не проявили желания взять реванш за обидное поражение в Швейцарии в сентябре.
Рангник выбрал довольно чудной состав на матч, показав, что результат для него вторичен — гораздо важнее ему было посмотреть в деле на ближайший резерв. Некоторые игроки, наверняка, дали Ральфу пищу для размышлений.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария) — 1:1 (1:1)
Голы: Гринвуд 9 — Ридер 42.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон (Хитон 68), Ван-Биссака, Матич, Байи, Шоу (Менги 61), Ван де Бек, Мата (Сэвидж 89), Лингард (Икбал 89), Диалло (Шоретайр 68), Гринвуд, Эланга.
"Янг Бойз": Фэвр, Масерас, Камара (Лаупер 77), Лустенбергер, Лефор, Перейра, Эбишер (Сьерро 62), Элиа (Майе 87), Ридер (Хефти 62), Нгамале, Сьебатшо (Канга 62).
Предупреждение: Шоретайр.
09.12.2021 00:55
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Последние комментарии:
Ну что сказать, агшицикие фавориты вче потеряли очки. И только Лувервуль будучи аутсайдером набрал 3. контора чистая
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Это вообще что было? Слишком похуистично, я понимаю, что Ральфник задействовал всю академию, но это перебор. С Матичем в центре обороны ещё повезло, что не проиграли. В цпз Дэ Бек с Матой это как вобще?! Смена вратарей, тоже не понятно нахрена. Чтоб больше такой хуйни не было ёпта! Потеря времени, все кто сыграл никто хорошо не смотрелся. Так себе воспитанники, Ральфник это хотел проверить? Ну Менги слева вроде неплох был. И чего? Да ни хоя.
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Пута кек удачи им там
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Великий унитайзед
Верим в АНАЛГНИКА
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Пенсы позор Англии...Второе место в группе - не бей лежачего.ПОЗОР!
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У манков положение в турнире лучшем чем у пенсов. Ожидаемо
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ХАВААХХАХАХАХАХАХАХХ ВЕЛИКИЙ МУНЮНИТИД ГДЕ ПЕНАЛДУ??
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Сауля зимой отправить в Аул и взять в аренду Вейналдума,он заслужил поиграть в великом клубе.
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— Томас Тухель:
"Мы должны делать то, что мы обычно хотим и делать это на высшем уровне. Мы должны подгонять себя до того, пока нам не станет больно и нам должно стать больно. Мы должны быть уставшими после перерыва и полностью уставшими в конце матча. Мы должны играть через физическую боль и поднять свой уровень концентрации, преодолевая невзгоды".
"Без всего этого, если ты меняешь своё отношение исходя из текущего результата, ты предоставляешь возможность себя наказать. Если тебе недостаточно везет, что и происходит с нами в этот период, ты моментально будешь наказан".
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Ван де Бек дно, кто говорит что он топ - пристрелитесь.
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Там биссака на поле валяется до сих пор, обе тимы пообнимались, свалили с поля, пох на биссаку)))))0)0)0))0
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— Томас Тухель о том, что Рис Джеймс сыграл в полузащите:
"Я хочу, чтобы в полузащите играли Канте, Жоржиньо, Ковачич и Рубен, но они все недоступны и нам пришлось проявить немного креатива, выпустив туда Риса. Наша цель — поставить Джеймса на фланг, но нам нужны игроки в полузащиту".
""Зенит" сыграл ровно так, как мы ожидали. Если дашь им свободу - они проявят качества и будут контратаковать. Если дашь им свободу - они тебя накажут. Мы должны играть на своем высшем уровне и если мы это сделаем, игра будет похожа на первые 15 минут. Вот и весь сегодняшний итог".
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