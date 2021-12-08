Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Янг Бойз"

В первом при Ральфе Рангнике матче в Лиге Чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Янг Бойз".

Благодаря одержанной под руководством Майкла Кэррика победе 0:2 в гостях у "Вильярреала" "красные дьяволы" досрочно стали победителями Группы F.



"Я пока окончательно это не решил, но имеет смысл дать отдых нескольким игрокам введу насыщенного расписания в предстоящие недели и месяцы".



"Но нам нужно укрепить свой позитивный настрой. Поэтому важно выиграть матч. Нам нужно компенсировать поражение от "Янг Бойз" в первом туре", — говорил на пресс-конференции Рангник.



- Это будет четвертая встреча "Янг Бойз и "Юнайтед" в Лиге Чемпионов. "Дьяволы" выиграли первые две в сезоне 2018/19, а в сентябре уступили 2:1.



- Швейцарские команды одержали только две победы в 27 последних выездах в Англию в еврокубках (8 ничьих, 17 поражений). Вклад "Янг Бойз" — это одна ничья и три поражения.



- "Юнайтед" не проигрывает уже в четырех матчах Лиги Чемпионов кряду — больше последний раз было в сезоне 2013/14 при Дэвиде Мойесе (6).



- "Янг Бойз" проиграл все шесть последних выездных матчей в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов. В пяти из них швейцарская команда даже не забивала, но пропустила аж 15 голов.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Юнайтед" одержал три победы, забивая в заключительные 15 минут, — больше всех.



- За все 11 своих матчей в Лиге Чемпионов у "Янг Бойз" ни одного "клин-шита".



- Криштиану Роналду забивал в каждом из пяти своих матчей в Лиге Чемпионов после возвращения в "Юнайтед".



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у Бруну Фернандеша пять результативных передач — больше всех.



К тренировкам в стане "Юнайтед" после травм вернулись Рафаэль Варан и Эдинсон Кавани. Люк Шоу оправился после сотрясения. Даже Джесси Лингард залечил небольшую болячку. Дину Хендердсону и Донни Ван де Беку был обещано место в стартовом составе.



Лига Чемпионов. Группа F. 6-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Онлайн-трансляция