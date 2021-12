Светская хроника за среду

"Челси" предлагал 50 миллионов фунтов за Дина Хендерсона. "Арсенал" планирует купить нападающего в январе. Роберто Манчини не вернется в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поспорят с "Атлетико" за 18-летнего американского нападающего Рикардо Пепи. (CBS)



Перед стартом прошлого сезона "Челси" предложил 50 миллионов фунтов за голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона, в итоге купив Эдуара Менди из "Ренна". (Daily Express)



"Барселона" обратилась к "Челси" насчет вингера Хакима Зийеша и нападающего Тимо Вернера, но наставник "синих" Томас Тухель не хочет никого отпускать. (Sport)



"Барселона" предлагает 38 млн. фунтов за вингера Феррана Торреса, однако "Манчестер Сити" хочет 51 млн. фунтов. (Mundo Deportivo)



"Арсенал" надеется купить нападающего в январе. (Daily Mirror)



"Аякс" хочет вингера "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" открыт к возвращению вингера "Реала" Гарета Бэйла следующим летом, но последнее слово будет за главным тренером "шпор" Антонио Конте. (Daily Star)



"Вест Хэм" может арендовать защитника "Сити" Натана Аке. (The Sun)



Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум хочет вернуться в Премьер-Лигу. (AS)



Другое



Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, которого сватали в "Юнайтед", исключает свое возвращение в Премьер-Лигу. (Gazzetta dello Sport)



"Тоттенхэм" просит Премьер-Лигу отложить воскресный матч против "Брайтона" из-за вспышки коронавируса в своем клубе. (Daily Mail)



"Ньюкасл" надеется заключить спонсорские контракты с компаниям из Саудовской Аравии уже в этом месяце. (The Telegraph)



Фанатов "Ливерпуля" атаковали стульями и бутылками во время выезда в Милан. (Daily Express)



Экс-защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс однажды спустил 150 тыс. фунтов за один вечер в Лос-Анджелесе. (talkSPORT)



Голливудский актер Идрис Эльба может сыграть экс-капитана "Лестера" Уэса Моргана в фильме про невероятное чемпионство "лис" в сезоне 2015/16. (Daily Star)