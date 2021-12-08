"Ливерпуль" победил "Милан" и установил рекорд
Голы Мохамеда Салаха и Дивока Ориги позволили "Ливерпулю" одержать волевую победу 1:2 над "Миланом" и стать первой английской командой, выигравшей все свои матчи на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Относительно выезда к "Вулверхэмптону" в стартовом составе "красных" уцелели только Алиссон, Садио Мане и Мохамед Салах.
Несмотря на выездной характер матча и экспериментальный состав, "Ливерпуль" смотрелся уверенно и больше владел мячом в начале поединка.
Однако счет открыл "Милан". На 29-й минуте Фикайо Томори добил мяч в ворота после спасения Алиссона при розыгрыше углового — 1:0.
Очень скоро гости ответили. Алекс Окслейд-Чемберлен взял игру на себя, вошел в штрафную и нанес удар, а Мохамед Салах оказался первым на добивании — 1:1.
Вскоре после начала второго тайма "красные" и вовсе открыли счет. Ориги сыграл головой на добивании после того, как голкипер "россонери" отразил удар Мане с острого угла — 1:2.
Счет подгонял "Милан" вперед, однако оказать более-менее осязаемое давление хозяевам удалось только в концовке, когда гости отошли назад.
За исключением прорыва Франка Кесси, когда "Ливерпуль" спас Алиссон, "россонери" не имели шансов уйти от поражения.
Резервисты "Ливерпуля" проявили себя с лучшей стороны, благо "Милан" позволял сопернику играть. "Красные" вошли в историю и продолжают движение по турниру, а вот "россонери" не попали даже в Лигу Европы.
"Милан" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:2 (1:1)
Голы: Томори 29 — Салах 36, Ориги 55.
"Милан": Маньян, Калулу (Флоренци 65), Томори, Романьоли, Тео, Тонали (Салемакерс 59), Кесси, Мессиас, Диас (Беннасер 59), Крунич (Бакайоко 83), Ибрагимович.
"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс (Брэдли 90), Конате, Филлипс, Цимикас, Мортон, Окслейд-Чемберлен, Минамино (Вольтмен 90), Салах (Кейта 64), Ориги (Фабиньо 80), Мане (Гомес 65).
08.12.2021 01:00
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Последние комментарии:
с победой, красная армия!
матч провели достойно, резервисты проявили себя качественно. уверенно набрали три очка, обойдясь малой кровью. к сожалению, Милан из-за травм провел не самый свой лучший матч.
Конате вычищал всё и вся, молодой паренёк в опорке не стушевался, провел уверенную игру, рад за игровое время у Филлипса, он его по праву заслужил.
рад возвращению Гомеса и Кейта, им нужны были игровые минуты для возвращения физической формы.
круто повторить историческое достижение и попасть в когорту избранных, в том списке только легендарные команды.
по результатам группы не рад выходу Атлетико - максимально душный и токсичный коллектив в котором играют провокаторы, актеры и попрошайки. надеюсь, что они покинут турнир уже на
впереди наш ждет насыщенный декабрьский отрезок, команда подходит к нему в отличном расположении.
YNWA, товарщи, YNWA!
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Здарова, ноунеймы!
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Очередная натужная победа с перевесом в один гол - это свидетельство наступившего кризиса в ливерпуле.
Достаточно обратиться к статистике, чтобы понять, что к чему. На бесполезные удары колбасы по воротам не стоит обращать внимание, если знать их близкую к нулю ценность ввиду бей-бегишного стиля клоповских буратин. Показательное другое, а именно количество фолов, которых было больше со стороны скузни, чем миланцев, что в целом говорит о характере матча и о том, что портовое сборище не владело инициативой, а находилось в положении догоняющего, отбирающего, в роли жертвы, которая хотела прекратить насилие, оттого часто брыкалась, нарушая правила, как это часто бывает с командами, играющими вторым номером и не чувствующимт твердой почвы под ногами. Такая неуверенность вкупе с резким спадом результативности означает, что команда входит в глубокое пике, из которого, как мы знаем, практически невозможно будет выбраться в середине сезона. По факту ливерпул сейчас - это живой труп, убитый дураком клопом, начинающим расплачиваться за то, что как последний идиот вывел своих подопечных на пик осенью.
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Ориги пиздец топарь, в тонусе не играя
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КНЯЗИ на троне!!!
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Всех красных братишек с замечательной победой! ))))))))))))))
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Лфк диктует реалии)
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Красота!!! Всех красных с очередным супердостижением! ЛЧ - наша!
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Просто 6/6 в группе смерти, где последние 2 игры полу основа и вообще резерв! Ай да красавцы, просто слов нет)
Миланце офк жалко, но сегодня они выглядели невероятно убого вместе с Иброй во главе. Но самая большая печаль, что ебаные матрасы умудрились выйти, хоть им и осталось только 2 матча.
По игрокам почти все радовали) все молодцы и красавцы. Мортон зверюга)
Юнва!
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А где цыгане?
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В группе смерти 6 побед из 6 и рекорд. Такое голубой помойке и не снилось
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6/6
«Ливерпуль» — первая английская команда, которая выиграла все матчи в групповом этапе Лиги чемпионов.
По этому и 6 ЛЧ, а никак у обоссаных 0 эльче и обрыгальсе азазазза
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ребята молодцом, хоть и резерв был, но очень боевито и целостно выглядели, причем все. победа заслуженная, да еще и английский рекорд установили. ну и основа отдохнет.
а так группа смерти оказалась смертельной для трех других команд, получивших ливерпуль.
с виллой будет сложнее.
клопп топ
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Милан играет на уровне Норвича. И эти калеки еще первые в Серии А.
Неудивительно, что Лукаку божил в этой лиге, а как вернулся, снова стал неуклюжим жиробасо.
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Кому как не Ливерпулю устанавливать рекорды на Европейской арене. Не хуите пластмассовой же.
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Вообще не нужный матч для Ливерпуля
Второй состав за исключением салаха мане и Алисы и победа
И гляньте на обоссаных мочастер отсосити ору
Ещё и у себя на унитазе обоссаны ахаххаха
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Опять Ориги победу принес. Будущий ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!!
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и эта пехота под предводительством ибры идет на 1 месте в своем чемпе
условный брентфорд был бы в лидерах у них, а брайтон оформил бы чемпионат к весне
(ответить)
И основа отдохнула, и группу без осечек прошли. Мощь!
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Ливерпуль" победил "Милан" и установил рекорд
Источник: http://fapl.ru/posts/90015/
НЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬСЯ ЕБАТЬ ВСЕ ШТО ДВИЖЕТСЯ
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