"Ливерпуль" победил "Милан" и установил рекорд

Голы Мохамеда Салаха и Дивока Ориги позволили "Ливерпулю" одержать волевую победу 1:2 над "Миланом" и стать первой английской командой, выигравшей все свои матчи на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Относительно выезда к "Вулверхэмптону" в стартовом составе "красных" уцелели только Алиссон, Садио Мане и Мохамед Салах.



Несмотря на выездной характер матча и экспериментальный состав, "Ливерпуль" смотрелся уверенно и больше владел мячом в начале поединка.



Однако счет открыл "Милан". На 29-й минуте Фикайо Томори добил мяч в ворота после спасения Алиссона при розыгрыше углового — 1:0.



Очень скоро гости ответили. Алекс Окслейд-Чемберлен взял игру на себя, вошел в штрафную и нанес удар, а Мохамед Салах оказался первым на добивании — 1:1.



Вскоре после начала второго тайма "красные" и вовсе открыли счет. Ориги сыграл головой на добивании после того, как голкипер "россонери" отразил удар Мане с острого угла — 1:2.



Счет подгонял "Милан" вперед, однако оказать более-менее осязаемое давление хозяевам удалось только в концовке, когда гости отошли назад.



За исключением прорыва Франка Кесси, когда "Ливерпуль" спас Алиссон, "россонери" не имели шансов уйти от поражения.



Резервисты "Ливерпуля" проявили себя с лучшей стороны, благо "Милан" позволял сопернику играть. "Красные" вошли в историю и продолжают движение по турниру, а вот "россонери" не попали даже в Лигу Европы.



"Милан" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:2 (1:1)



Голы: Томори 29 — Салах 36, Ориги 55.



"Милан": Маньян, Калулу (Флоренци 65), Томори, Романьоли, Тео, Тонали (Салемакерс 59), Кесси, Мессиас, Диас (Беннасер 59), Крунич (Бакайоко 83), Ибрагимович.



"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс (Брэдли 90), Конате, Филлипс, Цимикас, Мортон, Окслейд-Чемберлен, Минамино (Вольтмен 90), Салах (Кейта 64), Ориги (Фабиньо 80), Мане (Гомес 65).