Светская хроника за вторник

Светская хроника Сесар Аспиликуэта почти договорился с "Барселоной". Ренату Санчеш готов перейти в "Арсенал". Ральф Рангник определился с ассистентом в "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Барселона" значительно продвинулась в переговорах с Сесаром Аспиликуэтой о переходе защитника "Челси" следующим летом свободным агентом. (El Nacional)

"Челси" договорился о покупке 23-летнего защитника "Фенербахче" Атиллы Салаи. (Daily Mirror)

"Ливерпуль" заинтересован в нападающем "Ювентуса" Пауло Дибале. (Calciomercato)

"Манчестер Юнайтед" составит конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. (Mundo Deportivo)

Защитник Диогу Далот исключает уход из "Юнайтед". (Daily Mail)

Полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш открыт к переходу в "Арсенал" или "Милан". (Daily Mail)

"Арсенал" позволит нападающему Фоларину Балогану уйти в аренду на вторую половину сезона. (Daily Express)

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау хочет сделать своим первым приобретением на новом месте работы 21-летнего нападающего "Стоука" Тайриса Кэмпбелла, оцениваемого в 20 миллионов фунтов. (The Sun)

Скауты "Лестера" просматривали звезд "Юветуса" Адриена Рабьо и Федерико Бернардески. (Calciomercato)

Другое

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич вернется в строй к уикенду. (The Times)

Бывший главный тренер "Нью-Йорк Ред Буллз" Крис Армас войдет в штаб Ральфа Рангника в "Юнайтед". (The Guardian)

Герхард Штрубер, который сейчас тренирует "Нью-Йорк Ред Буллз", отказался стать ассистентом Рангника. (The Sun)

Бывший наставник "Флитвуда" Джо Бартон был оправдан по делу об избиении своего коллеги Даниэля Штенделя в матче Лиги Один. (Daily Mirror)

Премьер-Лига будет проверять игроков на сотрясение с помощью теста слюны. (BBC)


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Автор mihajlo   

Дата 07.12.2021 16:00

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  1. chelsiukpro 07.12.2021 16:23 # chelsiukpro
    Полузащитник "Челси" Матео Ковачич вернется в строй к уикенду. (The Times)

    Источник: http://fapl.ru/posts/90006/

    ИМПЕРАТОР! очень нехватает разгона атак от Ковы

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  2. ensiferum 07.12.2021 16:22 # ensiferum
    Как можно продвинуться в переговорах, которые по правилам можно вести только с 1 января.

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