Светская хроника за вторник

Сесар Аспиликуэта почти договорился с "Барселоной". Ренату Санчеш готов перейти в "Арсенал". Ральф Рангник определился с ассистентом в "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Барселона" значительно продвинулась в переговорах с Сесаром Аспиликуэтой о переходе защитника "Челси" следующим летом свободным агентом. (El Nacional)



"Челси" договорился о покупке 23-летнего защитника "Фенербахче" Атиллы Салаи. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" заинтересован в нападающем "Ювентуса" Пауло Дибале. (Calciomercato)



"Манчестер Юнайтед" составит конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. (Mundo Deportivo)



Защитник Диогу Далот исключает уход из "Юнайтед". (Daily Mail)



Полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш открыт к переходу в "Арсенал" или "Милан". (Daily Mail)



"Арсенал" позволит нападающему Фоларину Балогану уйти в аренду на вторую половину сезона. (Daily Express)



Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау хочет сделать своим первым приобретением на новом месте работы 21-летнего нападающего "Стоука" Тайриса Кэмпбелла, оцениваемого в 20 миллионов фунтов. (The Sun)



Скауты "Лестера" просматривали звезд "Юветуса" Адриена Рабьо и Федерико Бернардески. (Calciomercato)



Другое



Полузащитник "Челси" Матео Ковачич вернется в строй к уикенду. (The Times)



Бывший главный тренер "Нью-Йорк Ред Буллз" Крис Армас войдет в штаб Ральфа Рангника в "Юнайтед". (The Guardian)



Герхард Штрубер, который сейчас тренирует "Нью-Йорк Ред Буллз", отказался стать ассистентом Рангника. (The Sun)



Бывший наставник "Флитвуда" Джо Бартон был оправдан по делу об избиении своего коллеги Даниэля Штенделя в матче Лиги Один. (Daily Mirror)



Премьер-Лига будет проверять игроков на сотрясение с помощью теста слюны. (BBC)