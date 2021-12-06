Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии. С этой стадии в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.

Пожалуй, самым громким по вывеске выглядит противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы". Такж жребий столкнул лицом к лицу и нескольких других представителей высшего дивизиона: "Лестер" против "Уотфода", "Вест Хэм" против "Лидса".



Лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" отправится к "Суиндону", "Челси" примет "Честерфилд", "Ливерпуль" ждет в гости "Шрюсбери", "Арсенал" навестит "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм" поборется с "Моркамом".



Добавим, матчи 3-го раунда будут сыграны 7-10 января.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии



Борэм Вуд / Сент-Олбанс — Уимблдон

Йовил — Борнмут

Стоук — Лейтон Ориент

Суонси — Саутгемптон

Челси — Честерфилд

Ливерпуль — Шрюсбери

Кардифф — Престон

Ковентри — Дерби

Бернли — Хаддерсфилд

Вест Бромвич — Брайтон

Киддерминстер — Рединг

Лестер — Уотфорд

Мансфилд — Мидлсбро

Хартлпул — Блэкпул

Халл — Эвертон

Бристоль Сити — Фулхэм

Тоттенхэм — Моркам

Милуолл — Кристал Пэлас

Порт Вейл — Брентфорд

Суиндон — Манчестер Сити

Уиган — Блэкберн

Лутон — Харрогит

Бирмингем — Плимут

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла

Вулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед

Ньюкасл — Кембридж

Барнсли — Ипсвич / Барроу

Питерборо — Бристоль Роверс

Вест Хэм — Лидс

КПР — Ротерхэм

Чарльтон — Норвич

Ноттингем Форест — Арсенал