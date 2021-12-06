Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии. С этой стадии в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.
Пожалуй, самым громким по вывеске выглядит противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы". Такж жребий столкнул лицом к лицу и нескольких других представителей высшего дивизиона: "Лестер" против "Уотфода", "Вест Хэм" против "Лидса".
Лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" отправится к "Суиндону", "Челси" примет "Честерфилд", "Ливерпуль" ждет в гости "Шрюсбери", "Арсенал" навестит "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм" поборется с "Моркамом".
Добавим, матчи 3-го раунда будут сыграны 7-10 января.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
Борэм Вуд / Сент-Олбанс — Уимблдон
Йовил — Борнмут
Стоук — Лейтон Ориент
Суонси — Саутгемптон
Челси — Честерфилд
Ливерпуль — Шрюсбери
Кардифф — Престон
Ковентри — Дерби
Бернли — Хаддерсфилд
Вест Бромвич — Брайтон
Киддерминстер — Рединг
Лестер — Уотфорд
Мансфилд — Мидлсбро
Хартлпул — Блэкпул
Халл — Эвертон
Бристоль Сити — Фулхэм
Тоттенхэм — Моркам
Милуолл — Кристал Пэлас
Порт Вейл — Брентфорд
Суиндон — Манчестер Сити
Уиган — Блэкберн
Лутон — Харрогит
Бирмингем — Плимут
Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
Вулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл — Кембридж
Барнсли — Ипсвич / Барроу
Питерборо — Бристоль Роверс
Вест Хэм — Лидс
КПР — Ротерхэм
Чарльтон — Норвич
Ноттингем Форест — Арсенал
06.12.2021 23:00
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Последние комментарии:
Ливерпуль — Шрюсбери
Источник: http://fapl.ru/posts/89993/
ууу блять
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> Суиндон — Манчестер Сити
КОРОЛИ!!!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Ахаха памойке писда. Стиви накажет как Ливерпуль наказал
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пеликаны, что запоёте, если придется действительно встретиться с щольси?
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Хера, мы с пенсами)
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говнарям опять бичей вытащили, ожидаемо.
Арсеналу топчиков Симен вытащил
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Ливерпуль — Шрюсбери
Источник: http://fapl.ru/posts/89993/#reply
Пизда пенсам.
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