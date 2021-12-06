Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии. С этой стадии в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.

Пожалуй, самым громким по вывеске выглядит противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы". Такж жребий столкнул лицом к лицу и нескольких других представителей высшего дивизиона: "Лестер" против "Уотфода", "Вест Хэм" против "Лидса".

Лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" отправится к "Суиндону", "Челси" примет "Честерфилд", "Ливерпуль" ждет в гости "Шрюсбери", "Арсенал" навестит "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм" поборется с "Моркамом".

Добавим, матчи 3-го раунда будут сыграны 7-10 января.

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии

Борэм Вуд / Сент-Олбанс — Уимблдон
Йовил — Борнмут
Стоук — Лейтон Ориент
Суонси — Саутгемптон
Челси — Честерфилд
Ливерпуль — Шрюсбери
Кардифф — Престон
Ковентри — Дерби
Бернли — Хаддерсфилд
Вест Бромвич — Брайтон
Киддерминстер — Рединг
ЛестерУотфорд
Мансфилд — Мидлсбро
Хартлпул — Блэкпул
Халл — Эвертон
Бристоль Сити — Фулхэм
Тоттенхэм — Моркам
Милуолл — Кристал Пэлас
Порт Вейл — Брентфорд
Суиндон — Манчестер Сити
Уиган — Блэкберн
Лутон — Харрогит
Бирмингем — Плимут
Манчестер ЮнайтедАстон Вилла
Вулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл — Кембридж
Барнсли — Ипсвич / Барроу
Питерборо — Бристоль Роверс
Вест ХэмЛидс
КПР — Ротерхэм
Чарльтон — Норвич
Ноттингем Форест — Арсенал


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1301

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 06.12.2021 23:30 # hammersmith
    Ливерпуль — Шрюсбери


    Источник: http://fapl.ru/posts/89993/

    ууу блять

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  2. true-manc 06.12.2021 23:26 # true-manc
    > Суиндон — Манчестер Сити

    КОРОЛИ!!!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  3. frisby 06.12.2021 23:22 # frisby
    Ахаха памойке писда. Стиви накажет как Ливерпуль наказал

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  4. manutd-20champ 06.12.2021 23:16 # manutd-20champ
    пеликаны, что запоёте, если придется действительно встретиться с щольси?

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  5. gerrard08 06.12.2021 23:03 # gerrard08
    Хера, мы с пенсами)

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  6. reams 06.12.2021 23:02 # reams
    говнарям опять бичей вытащили, ожидаемо.
    Арсеналу топчиков Симен вытащил

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  7. van-dijk 06.12.2021 23:01 # van-dijk
    Ливерпуль — Шрюсбери

    Источник: http://fapl.ru/posts/89993/#reply

    Пизда пенсам.

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