Клопп: "Новый контракт Салаха требует времени"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как обстоит ситуация с согласованием нового контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

В своем свежем интервью Салах рассказал, что хочет остаться в "Ливерпуле", но заявил, что продление его истекающего в 2023 году контракта зависит от клуба.



В понедельник Клопп коснулся этой темы, поведав, что переговоры продолжаются, и Юрген оптимистичен насчет их исхода.



"Мы разговариваем. Продление контракта с игроком вроде Мо — это не та вещь, о которой можно договориться за чашечкой кофе в полдень".



"Это (задержка) совершенно нормально. Мне особо нечего добавить. Мо говорит об этом, когда его спрашивают. Я могу рассказать лишь о некоторых вещах — остальное не для публики".



"Мо в порядке, я в порядке. Все мы хотим внести ясность, но такого рода вещи требуют времени. Вот и все", — цитирует Клоппа Sky Sports.