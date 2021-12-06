Клопп: "Новый контракт Салаха требует времени"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как обстоит ситуация с согласованием нового контракта с нападающим Мохамедом Салахом.
В своем свежем интервью Салах рассказал, что хочет остаться в "Ливерпуле", но заявил, что продление его истекающего в 2023 году контракта зависит от клуба.
В понедельник Клопп коснулся этой темы, поведав, что переговоры продолжаются, и Юрген оптимистичен насчет их исхода.
"Мы разговариваем. Продление контракта с игроком вроде Мо — это не та вещь, о которой можно договориться за чашечкой кофе в полдень".
"Это (задержка) совершенно нормально. Мне особо нечего добавить. Мо говорит об этом, когда его спрашивают. Я могу рассказать лишь о некоторых вещах — остальное не для публики".
"Мо в порядке, я в порядке. Все мы хотим внести ясность, но такого рода вещи требуют времени. Вот и все", — цитирует Клоппа Sky Sports.
06.12.2021 19:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/89988/
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