Фанаты "Эвертона" устроят акцию протеста на матче с "Арсеналом"

Болельщики "Эвертона" планируют массово покинуть стадион на 27-й минуте матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в понедельник вечером.

К домашнему противостоянию с "Арсеналом" команда Рафаэля Бенитеса подходит с серией из восьми матчей Премьер-Лиги без побед, включая шесть поражений.



Удручают не только результаты на поле. Накануне "ириски" уволили своего спортивного директора Марселя Брандса, который за свои три с половиной года в клубе бездумно спустил на трансферы 300 миллионов фунтов.



Болельщики "Эвертона" разочарованы, как управляется и в каком направлении движется их клуб, и глубину своих чувств фанаты собираются продемонстрировать в заключительном матче 15-го тура.



В мае следующего года будет 27 лет, как "Эвертон" выиграл свой последний трофей, и как раз на 27-й минуте матча против "Арсенала" фанаты "ирисок" собираются массово покинуть "Гудисон Парк".



Эта акция станет сигналом для хозяина клуба Фархада Мошири, который, как ожидается, займет свое место в VIP-ложе стадиона.