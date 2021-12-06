Фанаты "Эвертона" устроят акцию протеста на матче с "Арсеналом"
Болельщики "Эвертона" планируют массово покинуть стадион на 27-й минуте матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в понедельник вечером.
К домашнему противостоянию с "Арсеналом" команда Рафаэля Бенитеса подходит с серией из восьми матчей Премьер-Лиги без побед, включая шесть поражений.
Удручают не только результаты на поле. Накануне "ириски" уволили своего спортивного директора Марселя Брандса, который за свои три с половиной года в клубе бездумно спустил на трансферы 300 миллионов фунтов.
Болельщики "Эвертона" разочарованы, как управляется и в каком направлении движется их клуб, и глубину своих чувств фанаты собираются продемонстрировать в заключительном матче 15-го тура.
В мае следующего года будет 27 лет, как "Эвертон" выиграл свой последний трофей, и как раз на 27-й минуте матча против "Арсенала" фанаты "ирисок" собираются массово покинуть "Гудисон Парк".
Эта акция станет сигналом для хозяина клуба Фархада Мошири, который, как ожидается, займет свое место в VIP-ложе стадиона.
06.12.2021 12:00
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Последние комментарии:
Просто смешно, уйдёт три фаната максимум, матч с арсеналом захотят посмотреть даже Ливерпульские проститутка и клоуны в синем
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деревенщины е6аные. празднуют голы Шыти в свои ворота и ноют, что трофеев нет. ахахаххахахаххахахахах
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