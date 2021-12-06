Фанаты "Эвертона" устроят акцию протеста на матче с "Арсеналом"

Акция фанатов Эвертона Болельщики "Эвертона" планируют массово покинуть стадион на 27-й минуте матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в понедельник вечером.

К домашнему противостоянию с "Арсеналом" команда Рафаэля Бенитеса подходит с серией из восьми матчей Премьер-Лиги без побед, включая шесть поражений.

Удручают не только результаты на поле. Накануне "ириски" уволили своего спортивного директора Марселя Брандса, который за свои три с половиной года в клубе бездумно спустил на трансферы 300 миллионов фунтов.

Болельщики "Эвертона" разочарованы, как управляется и в каком направлении движется их клуб, и глубину своих чувств фанаты собираются продемонстрировать в заключительном матче 15-го тура.

В мае следующего года будет 27 лет, как "Эвертон" выиграл свой последний трофей, и как раз на 27-й минуте матча против "Арсенала" фанаты "ирисок" собираются массово покинуть "Гудисон Парк".

Эта акция станет сигналом для хозяина клуба Фархада Мошири, который, как ожидается, займет свое место в VIP-ложе стадиона.


Метки Арсенал, болельщики, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 06.12.2021 12:24 # gameboy
    Просто смешно, уйдёт три фаната максимум, матч с арсеналом захотят посмотреть даже Ливерпульские проститутка и клоуны в синем

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  2. slash-lfc 06.12.2021 12:15 # slash-lfc
    деревенщины е6аные. празднуют голы Шыти в свои ворота и ноют, что трофеев нет. ахахаххахахаххахахахах

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