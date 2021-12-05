Салах: "Хочу остаться в "Ливерпуле"

Нападающий Мохамед Салах заявил, что хочет остаться в "Ливерпуле", а также развеял слухи насчет "Барселоны".

Салах выдающимся образом проводит этот сезон, забив 19 голов за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, однако от контакта Мохамеда остается только 18 месяцев.



По словам 29-летнего египтянина, он готов продлить сотрудничество с "красными", но хочет достойную оплату труда, поэтому клуб должен определиться.



"Я говорил это уже несколько раз: если это зависит от меня, то я хочу остаться в "Ливерпуле".



"Однако решение находится в руках руководства, и они должны уладить этот вопрос. У нас нет проблем, однако мы должны достичь договоренности по контракту. Это зависит от них".



"Твои финансовые условия показывают, что клуб очень тебя ценят и готов на все ради сохранения тебя, однако это решение основано не только на финансовых соображениях".



"Также есть вещи вроде амбиций, тренера, планов тренера на команду и на игроков. Все это важные аспекты при принятии решения", — цитирует Салаха Liverpool Echo.



Также Мохамед прокомментировал слухи, сватающие его в "Барселону".



"Я читал, что Хави хочет купить меня. Меня радует интерес такой команды, как "Барселона", но я счастлив в "Ливерпуле", и время покажет, как все сложится. В данный момент я предпочитаю остаться в Премьер-Лиге, это сильнейшая лига в мире", — добавил Салах.