Салах: "Хочу остаться в "Ливерпуле"

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах заявил, что хочет остаться в "Ливерпуле", а также развеял слухи насчет "Барселоны".

Салах выдающимся образом проводит этот сезон, забив 19 голов за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, однако от контакта Мохамеда остается только 18 месяцев.

По словам 29-летнего египтянина, он готов продлить сотрудничество с "красными", но хочет достойную оплату труда, поэтому клуб должен определиться.

"Я говорил это уже несколько раз: если это зависит от меня, то я хочу остаться в "Ливерпуле".

"Однако решение находится в руках руководства, и они должны уладить этот вопрос. У нас нет проблем, однако мы должны достичь договоренности по контракту. Это зависит от них".

"Твои финансовые условия показывают, что клуб очень тебя ценят и готов на все ради сохранения тебя, однако это решение основано не только на финансовых соображениях".

"Также есть вещи вроде амбиций, тренера, планов тренера на команду и на игроков. Все это важные аспекты при принятии решения", — цитирует Салаха Liverpool Echo.

Также Мохамед прокомментировал слухи, сватающие его в "Барселону".

"Я читал, что Хави хочет купить меня. Меня радует интерес такой команды, как "Барселона", но я счастлив в "Ливерпуле", и время покажет, как все сложится. В данный момент я предпочитаю остаться в Премьер-Лиге, это сильнейшая лига в мире", — добавил Салах.


Метки Барселона, контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2021 22:00

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  1. electric 05.12.2021 22:57 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  2. true-manc 05.12.2021 22:14 # true-manc
    Сосалах: "Хочу остаться на страпоне"

    Источник: http://fapl.ru/posts/89972/

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  3. roberto-89 05.12.2021 22:14 # roberto-89
    Лучший в апл )))))))

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  4. liverpoolec23 05.12.2021 22:07 # liverpoolec23
    Хейтеры вперёд,гавкайте на Салаха и Великий Ливерпуль

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