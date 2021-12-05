Рангник дебютировал в МЮ с победы над "Пэлас"

Фред Ральф Рангник дебютировал на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед" с достигнутой благодаря голу Фреда победы над "Кристал Пэлас" — 1:0.

Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 3:2 над "Арсеналом".

А вот в старте у "орлов" произошло два изменения по сравнению с минимальным поражением от "Лидса". Натаниэль Клайн появился вместо Джоэла Уорда, Кристиан Бентеке — вместо Одсонна Эдуара.

В первом тайме игра шла под диктовку "Юнайтед", однако каких-то явных голевых моментов хозяева не создали. Гости организованно оборонялись, а также совершили пару вылазок к владениям Давида Де Хеа.

До перерыва "дьяволы" нанесли несколько неточных ударов, в том числе от Криштиану Роналду и Диогу Далота, парочка ударов были заблокированы, а еще пару раз вступил в игру голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита.

После перерыва ничего не изменилось. "Орлы" продолжали сдерживать своего соперника, а на 75-й минуте разразились 100-процентным моментом. Джордан Айю с пары метров, пускай и с острого угла, не попал по воротам.

Расплата за этот чудовищный промах наступила немедленно. Вышедший на замену Мейсон Гринвуд, уткнувшись в защитника, отбросил мяч на подступы к штрафной, а Фред нанес обводящий удар в касание — 1:0.

Теперь уже "Юнайтед" мог играть на удержание, и "дьяволы" сделали это, не прижимаясь к своим воротам. "Пэлас" не имел реальных шансов уйти от поражения.

"Юнайтед" показал довольно скучную, но целостную игру, без резких перепадов. "Пэлас" тоже заслуживает похвалы — один эпизод решил судьбу этого матча.

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. gunnerlove 05.12.2021 20:06 # gunnerlove
    Лукман - большая бестолочь. Неспроста он долго в одной команде не задерживается. Что не касание, то потеря.

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  2. quavo 05.12.2021 19:59 # quavo
    Ну пойдет , прессинг наше все )

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  3. mancunia-planet 05.12.2021 19:51 # mancunia-planet
    Олег всё проебал бы, так шта нормально. Начали неплохо, но это первый матч. Фред посление две игры один из лучших. Бис ака пусть отдыхает дальше. Ждём Варана и Шоу. Гринвуд хорошо вышел, голевой отдал. Ну Эланга ниче тоже бодрячком, плохо что внешне на идиота Погба похож. Лучше его сразу сжечь, радует, что вылетел на долго, и надеюсь он не входит в планы Ральфника. Теперь реально МЮ в 2 или 3 приобретениях от титула. Это в следующем сезоне уже, ибо нехуй ждать! В этом попадание в топ 4 и выход в финал ЛЧ будет достаточно.

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  4. iskander8sg 05.12.2021 19:50 # iskander8sg
    Красивый гол забил Барнс.
    Красиво забил Буэндия
    Рекомендую залупенсам включить матч и увидеть игру и футбол. А то так и будете просматривать автопарк.

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  5. superperez101 05.12.2021 19:48 # superperez101
    Не то что рангники из локомотива

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  6. superperez101 05.12.2021 19:48 # superperez101
    Огонь футбол Роджерс Стиви
    15 минут кое 1-1

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  7. iskander8sg 05.12.2021 19:42 # iskander8sg
    Впервые в сезоне смотрю матч не Лфк. Вилла вперед!

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  8. true-manc 05.12.2021 19:35 # true-manc
    https://twitter.com/sergio_regui/status/1467529718085951491?s=20

    хехехехехе

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  9. felix-the-cat 05.12.2021 19:32 # felix-the-cat
    Унитайзед с тухлой победой против Грозного КП уххехехехех

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  10. largo-winch 05.12.2021 19:26 # largo-winch
    Рангник сам в ахуе с победы, он не планировал задержаться в МЮ

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  11. van-der-slav 05.12.2021 19:10 # van-der-slav
    Фред в последнее время удивляет, посмотрим это временно или все же чувачок проснулся

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  12. superperez101 05.12.2021 19:08 # superperez101
    мю встал на путь побед
    так и до чемпионства недалеко, так легко разобраться с топ-соперником не каждый может
    взаимопонимание на запредельном уровне, с закрытыми глазами могут передачи отдавать на ход, дальние радиоуправляемые пасы
    а всего то одну игру тренер провел

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  13. yaxaaabalya 05.12.2021 19:04 # yaxaaabalya
    Бля,первая игра мю,где наблюдалось взаимопонимание между игроками,защитниками с пз,пз с атакой.Первый сухой матч после 15 матчей к ряду.Лучший первый тайм мю за этот сезон,гол во втором-исход игры в первом.Прогресс есть,малый,но блять есть.Фред из обезьяны начал мутировать в человека.3 очка в активе,поздравляю Дьяволы!

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  14. iskander8sg 05.12.2021 19:03 # iskander8sg
    Опять Вийера обоссан. Ну что ты будешь делать.

    Он только могет ебать всякую шваль как вулвс, ман сити. Остальные не по зубам.

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  15. van-der-slav 05.12.2021 19:03 # van-der-slav
    Кстати вот сегодня был настоящий днк мю - отскок 1-0. Это лучшее проявление днк

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  16. true-manc 05.12.2021 19:02 # true-manc
    Бернарду Силва (центральный полузащитник):
    > 7 голов
    кристина пеналду (центральная нападающая):
    > 6 голов

    ору)))

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  17. superperez101 05.12.2021 19:02 # superperez101
    забыл добавить, полностью контролировали игру и тд

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  18. master-fakaster 05.12.2021 19:02 # master-fakaster
    На багаже Кэррика

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  19. true-manc 05.12.2021 19:02 # true-manc
    Блеклая игра дьяволят, если это вообще можно назвать игрой.
    маню - это какуля, рангник - ни о чём.

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  20. superperez101 05.12.2021 19:02 # superperez101
    мегауверенно, вполсилы, в эконом режиме раскатали соперника

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