Рангник дебютировал в МЮ с победы над "Пэлас"

Ральф Рангник дебютировал на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед" с достигнутой благодаря голу Фреда победы над "Кристал Пэлас" — 1:0.

Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 3:2 над "Арсеналом".



А вот в старте у "орлов" произошло два изменения по сравнению с минимальным поражением от "Лидса". Натаниэль Клайн появился вместо Джоэла Уорда, Кристиан Бентеке — вместо Одсонна Эдуара.



В первом тайме игра шла под диктовку "Юнайтед", однако каких-то явных голевых моментов хозяева не создали. Гости организованно оборонялись, а также совершили пару вылазок к владениям Давида Де Хеа.



До перерыва "дьяволы" нанесли несколько неточных ударов, в том числе от Криштиану Роналду и Диогу Далота, парочка ударов были заблокированы, а еще пару раз вступил в игру голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита.



После перерыва ничего не изменилось. "Орлы" продолжали сдерживать своего соперника, а на 75-й минуте разразились 100-процентным моментом. Джордан Айю с пары метров, пускай и с острого угла, не попал по воротам.



Расплата за этот чудовищный промах наступила немедленно. Вышедший на замену Мейсон Гринвуд, уткнувшись в защитника, отбросил мяч на подступы к штрафной, а Фред нанес обводящий удар в касание — 1:0.



Теперь уже "Юнайтед" мог играть на удержание, и "дьяволы" сделали это, не прижимаясь к своим воротам. "Пэлас" не имел реальных шансов уйти от поражения.



"Юнайтед" показал довольно скучную, но целостную игру, без резких перепадов. "Пэлас" тоже заслуживает похвалы — один эпизод решил судьбу этого матча.



"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче