Рангник дебютировал в МЮ с победы над "Пэлас"
Ральф Рангник дебютировал на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед" с достигнутой благодаря голу Фреда победы над "Кристал Пэлас" — 1:0.
Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 3:2 над "Арсеналом".
А вот в старте у "орлов" произошло два изменения по сравнению с минимальным поражением от "Лидса". Натаниэль Клайн появился вместо Джоэла Уорда, Кристиан Бентеке — вместо Одсонна Эдуара.
В первом тайме игра шла под диктовку "Юнайтед", однако каких-то явных голевых моментов хозяева не создали. Гости организованно оборонялись, а также совершили пару вылазок к владениям Давида Де Хеа.
До перерыва "дьяволы" нанесли несколько неточных ударов, в том числе от Криштиану Роналду и Диогу Далота, парочка ударов были заблокированы, а еще пару раз вступил в игру голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита.
После перерыва ничего не изменилось. "Орлы" продолжали сдерживать своего соперника, а на 75-й минуте разразились 100-процентным моментом. Джордан Айю с пары метров, пускай и с острого угла, не попал по воротам.
Расплата за этот чудовищный промах наступила немедленно. Вышедший на замену Мейсон Гринвуд, уткнувшись в защитника, отбросил мяч на подступы к штрафной, а Фред нанес обводящий удар в касание — 1:0.
Теперь уже "Юнайтед" мог играть на удержание, и "дьяволы" сделали это, не прижимаясь к своим воротам. "Пэлас" не имел реальных шансов уйти от поражения.
"Юнайтед" показал довольно скучную, но целостную игру, без резких перепадов. "Пэлас" тоже заслуживает похвалы — один эпизод решил судьбу этого матча.
"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
05.12.2021 19:00
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Последние комментарии:
Лукман - большая бестолочь. Неспроста он долго в одной команде не задерживается. Что не касание, то потеря.
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Ну пойдет , прессинг наше все )
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Олег всё проебал бы, так шта нормально. Начали неплохо, но это первый матч. Фред посление две игры один из лучших. Бис ака пусть отдыхает дальше. Ждём Варана и Шоу. Гринвуд хорошо вышел, голевой отдал. Ну Эланга ниче тоже бодрячком, плохо что внешне на идиота Погба похож. Лучше его сразу сжечь, радует, что вылетел на долго, и надеюсь он не входит в планы Ральфника. Теперь реально МЮ в 2 или 3 приобретениях от титула. Это в следующем сезоне уже, ибо нехуй ждать! В этом попадание в топ 4 и выход в финал ЛЧ будет достаточно.
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Красивый гол забил Барнс.
Красиво забил Буэндия
Рекомендую залупенсам включить матч и увидеть игру и футбол. А то так и будете просматривать автопарк.
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Не то что рангники из локомотива
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Огонь футбол Роджерс Стиви
15 минут кое 1-1
(ответить)
Впервые в сезоне смотрю матч не Лфк. Вилла вперед!
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https://twitter.com/sergio_regui/status/1467529718085951491?s=20
хехехехехе
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Унитайзед с тухлой победой против Грозного КП уххехехехех
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Рангник сам в ахуе с победы, он не планировал задержаться в МЮ
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Фред в последнее время удивляет, посмотрим это временно или все же чувачок проснулся
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мю встал на путь побед
так и до чемпионства недалеко, так легко разобраться с топ-соперником не каждый может
взаимопонимание на запредельном уровне, с закрытыми глазами могут передачи отдавать на ход, дальние радиоуправляемые пасы
а всего то одну игру тренер провел
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Бля,первая игра мю,где наблюдалось взаимопонимание между игроками,защитниками с пз,пз с атакой.Первый сухой матч после 15 матчей к ряду.Лучший первый тайм мю за этот сезон,гол во втором-исход игры в первом.Прогресс есть,малый,но блять есть.Фред из обезьяны начал мутировать в человека.3 очка в активе,поздравляю Дьяволы!
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Опять Вийера обоссан. Ну что ты будешь делать.
Он только могет ебать всякую шваль как вулвс, ман сити. Остальные не по зубам.
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Кстати вот сегодня был настоящий днк мю - отскок 1-0. Это лучшее проявление днк
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Бернарду Силва (центральный полузащитник):
> 7 голов
кристина пеналду (центральная нападающая):
> 6 голов
ору)))
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забыл добавить, полностью контролировали игру и тд
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На багаже Кэррика
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Блеклая игра дьяволят, если это вообще можно назвать игрой.
маню - это какуля, рангник - ни о чём.
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мегауверенно, вполсилы, в эконом режиме раскатали соперника
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