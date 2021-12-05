Ибрагимович вспомнил, как МЮ вычел у него из зарплаты 1 фунт

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович раскритиковал "красных дьяволов", которые в свое время вычли у него 1 фунт из зарплаты за сок.

Ибрагимович провел в "Юнайтед" два успешных года, забив 29 голов в 53 матчах, однако некоторые моменты, связанные с "дьяволами", шокировали Златана.



В своей новой автобиографической книге под названием "Adrenalina" Ибрагимович вспоминает, как однажды выпил сок из минибара в отеле, и "Юнайтед" заставил его за это расплачиваться. По мнению Златана, настоящие топ-клубы так не поступают.



"Когда у меня были спонтанные встречи в Риме с (бывшим директором "Малана") Галлиани, он предоставлял частный самолет клуба и делал все, чтобы мне не приходилось платить".



"Я не говорю, что для меня все должно быть бесплатно, но фруктовый сок... И вы еще называетесь одним из крупнейших клубов мира?" — пишет Ибрагимович.