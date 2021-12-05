Ибрагимович вспомнил, как МЮ вычел у него из зарплаты 1 фунт

Златан Ибрагимович Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович раскритиковал "красных дьяволов", которые в свое время вычли у него 1 фунт из зарплаты за сок.

Ибрагимович провел в "Юнайтед" два успешных года, забив 29 голов в 53 матчах, однако некоторые моменты, связанные с "дьяволами", шокировали Златана.

В своей новой автобиографической книге под названием "Adrenalina" Ибрагимович вспоминает, как однажды выпил сок из минибара в отеле, и "Юнайтед" заставил его за это расплачиваться. По мнению Златана, настоящие топ-клубы так не поступают.

"Когда у меня были спонтанные встречи в Риме с (бывшим директором "Малана") Галлиани, он предоставлял частный самолет клуба и делал все, чтобы мне не приходилось платить".

"Я не говорю, что для меня все должно быть бесплатно, но фруктовый сок... И вы еще называетесь одним из крупнейших клубов мира?" — пишет Ибрагимович.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2021 08:00

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  1. meshuggah 05.12.2021 09:16 # meshuggah
    Типичный клуп наемников подзалупников

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  2. chr1s8rown 05.12.2021 08:41 # chr1s8rown
    Наверняка своим работникам не дают бесплатный обед этот жидский клуб

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  3. almanac 05.12.2021 08:13 # almanac
    А топ игроки ноют по поводу 1 фунта?

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  4. chebrec 05.12.2021 08:03 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

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