Директор "Динамо": Леви — самый способный переговорщик в мире"

Исполнительный директор загребского "Динамо" Здравко Мамич назвал президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви самым способным специалистом по ведению переговоров, что он только встречал.

Леви давно заслужил репутацию умелого трансферного дельца, который может получить нужного игрока по сниженной цене или заставить другой клуб заплатить максимальную цену за игрока "шпор".



В этом отношении показателен трансфер полузащитника Луки Модрича из "Динамо" в "Тоттенхэм" за 20 миллионов фунтов в 2008 году.



"На мой взгляд, Леви является самым способным переговорщиком в мире. Я потратил достаточно времени, чтобы осознать это, и я ценю его умение".



"Есть одна забавная история, которая в то же время показывает, как он защищает интересы своего клуба. Когда мы согласовали трансфер Луки в "Тоттенхэм", я попросил пять футболок с фамилией Луки".



"Леви дал их мне, но в инвойсе на трансфер была указана сумма в 23 миллиона евро за вычетом стоимости футболок. Это было совершенно невероятно для меня. Это показало мне, что он дорожит каждым пенни, потраченным его клубом", — сообщил Мамич FourFourTwo.