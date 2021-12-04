Клопп: "Ориги — легенда"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "легендой" своего нападающего Дивока Ориги после победы 0:1 над "Вулверхэмптоном".

Именно вышедший на замену Ориги принес "Ливерпулю" победу в упорном матче на "Молинью", отличившись на исходе компенсированного времени.



Дивок в очередной раз проявил себя в качестве джокера и, как считает Клопп, принес "красным" заслуженную победу.



"Это замечательно. Дивок — легенда. Надеюсь, люди напишут книги про него. Если нет, я сам это сделаю".



"Он такой замечательный игрок, замечательный парень. Выйти и так помочь, забив гол... Это был хороший момент для него, выдающийся. Я очень, очень рад за него".



"Если ты не пользуешься своими моментами, то довольно часто ты уезжаешь домой с одним очком, либо соперник может использовать одну из своих редких контратак, и тогда ты вернешься ни с чем, что было бы невероятно несправедливо для нас".



"Думаю, итоговый результат справедлив. Мы больше владели мячом, мы доминировали, мы не давали им играть в свой футбол. Это было противостояние команды, которая хотела играть в футбол, с командой, которая не очень этого хотела".



"Хороший матч, отличный результат. Вот и все", — сообщил Клопп BBC.