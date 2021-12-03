Кэррик покинул "Юнайтед" после 15 лет в клубе

Майкл Кэррик покинул "Манчестер Юнайтед", после 15 лет на "Олд Траффорд" в качестве игрока и тренера.

Кэррик провел 464 матча за "Юнайтед" с 2006 по 2018 год, в течение этого времени выиграв пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и клубный Чемпионат Мира.



Повесив бутсы на гвоздь в конце сезона 2017/18, Майкл сразу же вошел в тренерский штаб Жозе Моуриньо, а затем ассистировал Оле Гуннару Сульшеру.



После увольнения Сульшера именно 40-летний Кэррик принял на себя обязанности главного тренера, проведя в этой роли три матча. Под руководством Майкла "красные дьяволы" победили "Вильярреал" (0:2) и "Арсенал" (3:2), а также сыграли вничью с "Челси" (1:1).



Сразу поле победы над "Арсеналом" в четверг вечером "Юнайтед" объявил, что Кэррик не вернется на свою роль тренера первой команды. Майкла не будет в штабе Ральфа Рангника.



"С этим великим клубом были связаны лучшие годы моей карьеры. Когда я только переходил более 15 лет назад, то даже в самых диких мечтах не мог себе представить, что выиграю так много трофеев, и я никогда не забуду те великолепные воспоминания, которые я сохранил как игрок и как член тренерского штаба".



"Однако после долгих размышлений и колебаний я решил, что сейчас правильное время для меня, чтобы покинуть клуб".



"Я бы хотел запечатлеть свою благодарность всем игрокам, и особенного упоминания достоин персонал. Для меня было настоящим удовольствием подолгу работать с этими замечательными людьми, с некоторыми из которых я крепко подружился".



"Я являюсь и всегда буду фанатом "Манчестер Юнайтед", и я буду посещать как можно больше матчей команды. Я бы хотел пожелать Ральфу, персоналу, игрокам и фанатам всего наилучшего в будущем. Я предвкушаю, как окажусь на трибунах и буду поддерживать парней в качестве фаната", — цитирует Кэррика официальный веб-сайт "Юнайтед".



В интервью после финального свистка Майкл дополнительно пояснил, что одна из причин его ухода связана с Сульшером.



"Это было непростое решение, но оно мне кажется правильным. Это на 100 процентов мое решение. Я уважаю клуб и нового тренера. Я подумал, что так будет правильно для клуба и для Ральфа. Я вполне доволен своим решением".



"Моя привязанность к Оле сыграла свою небольшую роль, однако в моем решении было много факторов".



"Я сознательно принял это решение до каких-либо серьезных разговоров с Ральфом. Я хотел полностью уйти в сторону. Здесь нет совершенно ничего личного", — цитирует Кэррика BBC.