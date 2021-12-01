Фанаты "Юнайтед" отблагодарят Сульшера баннером

Фанаты "Манчестер Юнайтед" планируют отблагодарить Оле Гуннара Сульшера баннером во время матча Премьер-Лиги против "Арсенала".

Противостояние с "Арсеналом" в четверг станет первым домашним матчем "Юнайтед" с момента, как Сульшер был уволен с поста главного тренера.



Оле Гуннар провел на тренерском мостике "красных дьяволов" три года и не выиграл ни одного трофея, но это не испортило его репутацию легенды, которую он заслужил в течение 11 сезонов выступлений за клуб в качестве игрока.



Дабы показать, что Сульшера по-прежнему любят на "Олд Траффорд", фанаты "Юнайтед" собираются растянуть огромный баннер. Болельщики уже попросили у своего клуба соответствующее разрешение, сообщает ESPN.