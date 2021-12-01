Фанаты "Юнайтед" отблагодарят Сульшера баннером
Фанаты "Манчестер Юнайтед" планируют отблагодарить Оле Гуннара Сульшера баннером во время матча Премьер-Лиги против "Арсенала".
Противостояние с "Арсеналом" в четверг станет первым домашним матчем "Юнайтед" с момента, как Сульшер был уволен с поста главного тренера.
Оле Гуннар провел на тренерском мостике "красных дьяволов" три года и не выиграл ни одного трофея, но это не испортило его репутацию легенды, которую он заслужил в течение 11 сезонов выступлений за клуб в качестве игрока.
Дабы показать, что Сульшера по-прежнему любят на "Олд Траффорд", фанаты "Юнайтед" собираются растянуть огромный баннер. Болельщики уже попросили у своего клуба соответствующее разрешение, сообщает ESPN.
01.12.2021 09:00
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Последние комментарии:
Да он же компенсацию потребовал, его за это нужно обоссать прелюдно)))
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Картонный трофей не забудьте передать куколду
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Баннер будет гласить: "Гавном ты не был, но и до вершин не добрался".
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