Фанаты "Юнайтед" отблагодарят Сульшера баннером

Оле Гуннар Сульшер Фанаты "Манчестер Юнайтед" планируют отблагодарить Оле Гуннара Сульшера баннером во время матча Премьер-Лиги против "Арсенала".

Противостояние с "Арсеналом" в четверг станет первым домашним матчем "Юнайтед" с момента, как Сульшер был уволен с поста главного тренера.

Оле Гуннар провел на тренерском мостике "красных дьяволов" три года и не выиграл ни одного трофея, но это не испортило его репутацию легенды, которую он заслужил в течение 11 сезонов выступлений за клуб в качестве игрока.

Дабы показать, что Сульшера по-прежнему любят на "Олд Траффорд", фанаты "Юнайтед" собираются растянуть огромный баннер. Болельщики уже попросили у своего клуба соответствующее разрешение, сообщает ESPN.


Метки болельщики, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 01.12.2021 09:18 # vyrentz
    Да он же компенсацию потребовал, его за это нужно обоссать прелюдно)))

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  2. frisby 01.12.2021 09:04 # frisby
    Картонный трофей не забудьте передать куколду

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  3. superglor 01.12.2021 09:02 # superglor
    Баннер будет гласить: "Гавном ты не был, но и до вершин не добрался".

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