Тухель не боится ротировать
Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что не боится обратиться к ротации состава в ближайших матчах.
"Челси" отправляется на выезд к "Уотфорду" без травмированных Бена Чилуэлла, Матео Ковачича и Нголо Канте, тогда как участие Риса Джеймса, Жоржиньо и Тимо Вернера в матче в среду находится под вопросом.
Насыщенный календарь и кадровая ситуация заставляют Тухеля активнее использовать ротацию состава, но Томас совершенно не боится дать передышку лидерами и выпустить резервистов.
"Это будет испытанием для нас, но хорошая вещь в том, что раньше это тоже было испытанием. Мы не меняем свою рутину, мы тесно взаимодействуем с медицинским штабом и физиотерапевтами, пытаясь предсказать нагрузку и определить, кто из игроков перегружен".
"Мы будем двигаться шаг за шагом. Если забегать чересчур вперед, ты увидишь несколько тяжелых недель, поэтому лучше сосредоточиться на деталях и на одном-двух ближайших матчах".
"Игроки должны не только сильно проводить матчи, но и очень серьезно отнестись к восстановлению. Тебе нужен сон и правильное питание, потому что матчи такие напряженные, а нам нужно поддерживать свою индивидуальность и дух на определенном уровне".
"Мы не боимся ротировать. Мы доверяем всем игрокам, и это не секрет, что в такого рода недели тебе нужен весь состав", — цитирует Тухеля Sky Sports.
30.11.2021 18:00
Просмотров: 977
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ох уж эти заголовки)
(ответить)
прямой конкурент насекомого
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Лооол , дырявый петух ггшка мишаня норм горит от величия))
(ответить)
Ухахахахахаххахахаахаххаха да давно было понятно что он сосет судьям
(ответить)
Классека фапла
(ответить)
Тухель ротирует состав, а клоп ротирует судьям, вот и вся разница
(ответить)
Глубоко ротировать)))
(ответить)
Скоро будет ротировать лучше САФа у судейского корпуса
(ответить)
Лучший в мире . Превратит ИМПЕРАТОРСИ в самый титулованный клуб Европы , скриньте!
(ответить)
Тоже мне новость.. Если бы он боялся ротировать не тренировал бы пенсов
(ответить)
посмотрите что вы сделали с михой. когда был премьершип он давал желтые и красные карточки, была некая адекватность. а сейчас выдаст карточку чисто видимо из-за какого нибудь мисклика и все
(ответить)
Мой император!!!
(ответить)
Михайло, не соберешь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий