Тухель не боится ротировать

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что не боится обратиться к ротации состава в ближайших матчах.

"Челси" отправляется на выезд к "Уотфорду" без травмированных Бена Чилуэлла, Матео Ковачича и Нголо Канте, тогда как участие Риса Джеймса, Жоржиньо и Тимо Вернера в матче в среду находится под вопросом.



Насыщенный календарь и кадровая ситуация заставляют Тухеля активнее использовать ротацию состава, но Томас совершенно не боится дать передышку лидерами и выпустить резервистов.



"Это будет испытанием для нас, но хорошая вещь в том, что раньше это тоже было испытанием. Мы не меняем свою рутину, мы тесно взаимодействуем с медицинским штабом и физиотерапевтами, пытаясь предсказать нагрузку и определить, кто из игроков перегружен".



"Мы будем двигаться шаг за шагом. Если забегать чересчур вперед, ты увидишь несколько тяжелых недель, поэтому лучше сосредоточиться на деталях и на одном-двух ближайших матчах".



"Игроки должны не только сильно проводить матчи, но и очень серьезно отнестись к восстановлению. Тебе нужен сон и правильное питание, потому что матчи такие напряженные, а нам нужно поддерживать свою индивидуальность и дух на определенном уровне".



"Мы не боимся ротировать. Мы доверяем всем игрокам, и это не секрет, что в такого рода недели тебе нужен весь состав", — цитирует Тухеля Sky Sports.