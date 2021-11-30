Тухель не боится ротировать

Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что не боится обратиться к ротации состава в ближайших матчах.

"Челси" отправляется на выезд к "Уотфорду" без травмированных Бена Чилуэлла, Матео Ковачича и Нголо Канте, тогда как участие Риса Джеймса, Жоржиньо и Тимо Вернера в матче в среду находится под вопросом.

Насыщенный календарь и кадровая ситуация заставляют Тухеля активнее использовать ротацию состава, но Томас совершенно не боится дать передышку лидерами и выпустить резервистов.

"Это будет испытанием для нас, но хорошая вещь в том, что раньше это тоже было испытанием. Мы не меняем свою рутину, мы тесно взаимодействуем с медицинским штабом и физиотерапевтами, пытаясь предсказать нагрузку и определить, кто из игроков перегружен".

"Мы будем двигаться шаг за шагом. Если забегать чересчур вперед, ты увидишь несколько тяжелых недель, поэтому лучше сосредоточиться на деталях и на одном-двух ближайших матчах".

"Игроки должны не только сильно проводить матчи, но и очень серьезно отнестись к восстановлению. Тебе нужен сон и правильное питание, потому что матчи такие напряженные, а нам нужно поддерживать свою индивидуальность и дух на определенном уровне".

"Мы не боимся ротировать. Мы доверяем всем игрокам, и это не секрет, что в такого рода недели тебе нужен весь состав", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 30.11.2021 18:58 # beatles-red
    Ох уж эти заголовки)

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  2. manutd-20champ 30.11.2021 18:49 # manutd-20champ
    прямой конкурент насекомого

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  3. fowler9 30.11.2021 18:48 # fowler9
    КОРОЛЬ!!!

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  4. quavo 30.11.2021 18:45 # quavo
    Лооол , дырявый петух ггшка мишаня норм горит от величия))

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  5. felix-the-cat 30.11.2021 18:39 # felix-the-cat
    Ухахахахахаххахахаахаххаха да давно было понятно что он сосет судьям

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  6. gerrard08 30.11.2021 18:37 # gerrard08
    Классека фапла

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  7. bezviz 30.11.2021 18:26 # bezviz
    Тухель ротирует состав, а клоп ротирует судьям, вот и вся разница

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  8. takernotagiver 30.11.2021 18:26 # takernotagiver
    Глубоко ротировать)))

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  9. hunter022 30.11.2021 18:18 # hunter022
    Скоро будет ротировать лучше САФа у судейского корпуса

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  10. jirrort 30.11.2021 18:16 # jirrort
    Лучший в мире . Превратит ИМПЕРАТОРСИ в самый титулованный клуб Европы , скриньте!

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  11. jack-4poker 30.11.2021 18:12 # jack-4poker
    Тоже мне новость.. Если бы он боялся ротировать не тренировал бы пенсов

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  12. van-der-slav 30.11.2021 18:10 # van-der-slav
    посмотрите что вы сделали с михой. когда был премьершип он давал желтые и красные карточки, была некая адекватность. а сейчас выдаст карточку чисто видимо из-за какого нибудь мисклика и все

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  13. mafia 30.11.2021 18:08 # mafia
    Мой император!!!

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  14. kipeloff89 30.11.2021 18:02 # kipeloff89
    Михайло, не соберешь

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