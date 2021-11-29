Роналду раскритиковал организаторов "Золотого мяча"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обрушился с критикой на организаторов "Золотого мяча".
"У Роналду есть только одна амбиция, и заключается она в том, чтобы завершить карьеру с большим количеством мячей, чем Месси. Я знаю это, потому что он сам сказал мне об этом", — на днях заявил The New York Times главный редактор France Football Паскаль Ферре, чье издание и вручает "Золотой мяч".
Такие слова очень задели Криштиану, который проигнорировал сегодняшнюю церемонию вручения "Золотого мяча" в Париже и разразился гневным сообщением в инстаграме.
"Паскаль Ферре солгал, использовав мое имя, чтобы продвинуть себя и издание, на которое он работает. Это недопустимо, чтобы человек, ответственный за присуждение столь престижной награды, лгал подобным образом, абсолютно не уважая того, кто всегда уважал France Football и "Золотой мяч".
"И сегодня он солгал вновь, объяснив мое отсутствие на церемонии необходимостью пройти карантин, хотя это не так", — пишет Роналду.
29.11.2021 23:00
Просмотров: 2910
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
агал подобным образом
Источник: http://fapl.ru/posts/89851/
(ответить)
Кристиано Роландо обоссали!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий