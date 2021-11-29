Роналду раскритиковал организаторов "Золотого мяча"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обрушился с критикой на организаторов "Золотого мяча".

"У Роналду есть только одна амбиция, и заключается она в том, чтобы завершить карьеру с большим количеством мячей, чем Месси. Я знаю это, потому что он сам сказал мне об этом", — на днях заявил The New York Times главный редактор France Football Паскаль Ферре, чье издание и вручает "Золотой мяч".



Такие слова очень задели Криштиану, который проигнорировал сегодняшнюю церемонию вручения "Золотого мяча" в Париже и разразился гневным сообщением в инстаграме.



"Паскаль Ферре солгал, использовав мое имя, чтобы продвинуть себя и издание, на которое он работает. Это недопустимо, чтобы человек, ответственный за присуждение столь престижной награды, лгал подобным образом, абсолютно не уважая того, кто всегда уважал France Football и "Золотой мяч".



"И сегодня он солгал вновь, объяснив мое отсутствие на церемонии необходимостью пройти карантин, хотя это не так", — пишет Роналду.