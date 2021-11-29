Роналду раскритиковал организаторов "Золотого мяча"

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обрушился с критикой на организаторов "Золотого мяча".

"У Роналду есть только одна амбиция, и заключается она в том, чтобы завершить карьеру с большим количеством мячей, чем Месси. Я знаю это, потому что он сам сказал мне об этом", — на днях заявил The New York Times главный редактор France Football Паскаль Ферре, чье издание и вручает "Золотой мяч".

Такие слова очень задели Криштиану, который проигнорировал сегодняшнюю церемонию вручения "Золотого мяча" в Париже и разразился гневным сообщением в инстаграме.

"Паскаль Ферре солгал, использовав мое имя, чтобы продвинуть себя и издание, на которое он работает. Это недопустимо, чтобы человек, ответственный за присуждение столь престижной награды, лгал подобным образом, абсолютно не уважая того, кто всегда уважал France Football и "Золотой мяч".

"И сегодня он солгал вновь, объяснив мое отсутствие на церемонии необходимостью пройти карантин, хотя это не так", — пишет Роналду.


Метки Золотой мяч, Манчестер Юнайтед, награды, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 2910

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Последние комментарии:




  1. suddenly 29.11.2021 23:20 # suddenly
    агал подобным образом

    Источник: http://fapl.ru/posts/89851/

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  2. jirrort 29.11.2021 23:03 # jirrort
    Кристиано Роландо обоссали!

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