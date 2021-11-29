Байи подтвердил, что Рангник возглавит "Юнайтед"

Защитник Эрик Байи подтвердил, что Ральф Рангник станет новым тренером "Манчестер Юнайтед".

Упорные слухи о том, что Рангник будет назначен временным тренером "Юнайтед" на остаток сезона, ходят уже несколько дней. Предполагается, что в данный момент "красные дьяволы" лишь дожидаются разрешения на работу для Ральфа.



Впрочем, для игроков "Юнайтед" здесь никакой интриги уже нет. Байи, который накануне помог "дьяволам" добыть ничью 1:1 против "Челси", случайно проговорился, что команда уже знает имя своего нового рулевого.



"Да, нам в раздевалке сказали о приходе нового тренера", — сообщил Байи RMC Sport.