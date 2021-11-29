Байи подтвердил, что Рангник возглавит "Юнайтед"
Защитник Эрик Байи подтвердил, что Ральф Рангник станет новым тренером "Манчестер Юнайтед".
Упорные слухи о том, что Рангник будет назначен временным тренером "Юнайтед" на остаток сезона, ходят уже несколько дней. Предполагается, что в данный момент "красные дьяволы" лишь дожидаются разрешения на работу для Ральфа.
Впрочем, для игроков "Юнайтед" здесь никакой интриги уже нет. Байи, который накануне помог "дьяволам" добыть ничью 1:1 против "Челси", случайно проговорился, что команда уже знает имя своего нового рулевого.
"Да, нам в раздевалке сказали о приходе нового тренера", — сообщил Байи RMC Sport.
29.11.2021 14:00
Просмотров: 274
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
С карлика снимут приставку врио и будет новый тренер
(ответить)
Да, нам в раздевалке сказали о приходе нового тренера", — сообщил Байи RMC Sport.
Источник: http://fapl.ru/posts/89842/
Каррик на подходе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий