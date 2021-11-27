Клопп: "Жота стал идеальным приобретением для "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Диогу Жота стал "идеальным приобретением" для его команды.

Ранее в субботу Жота отметился дублем против "Саутгемптона", поспособствовав победе "Ливерпуля" со счетом 4:0.



Таким образом, Диогу забил 20 голов в 46 матчах за "красных" во всех турнирах после своего перехода из "Вулверхэмптона" в сентябре 2020. И это при том, что 24-летний португалец не имеет твердого места в стартовом составе команды Клоппа.



Однако Клопп не видит проблемы в том, что Жота участвует не в каждом матче. Юрген рад, что Диогу не испугался конкуренции со знаменитым трио нападения "Ливерпуля".



"Исключительный игрок, исключительный парень. Он стал идеальным приобретением для нас. У него есть все, чем должен обладать игрок "Ливерпуля". У него есть техника, физика, и он очень умен, поэтому он быстро учится всем тактическим вещам".



"Также он может сыграть на любой из трех позиций в нападении и в качестве 10-го номера. Он обладает скоростью и желанием, чтобы выступать наконечником атак".



"В конце концов важнее сыграть 30-35 действительно хороших матчей, чем кое-как продержаться весь сезон, сыграв 50 матчей".



"Тебе нужно больше 11 игроков, и тебе нужно больше трех нападающих, хотя мы и играем в три нападающих. Он был достаточно умен, чтобы понять это".



"Его результативность весьма хороша. К сожалению, он перенес серьезную травму в прошлом году, и это всегда мешает, но, слава Богу, он вернулся, и он очень хорошо подходит этой команде", — цитирует Клоппа The Independent.