"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон"

"Ливерпуль" на классе одержал победу над "Саутгемптоном" в домашних стенах, отправив в ворота своего соперника четыре безответных мяча.

В стартовый состав "красных" вернулись выздоровевшие Энди Робертсон и Джордан Хендерсон.



Впервые в карьере на матч Премьер-Лиги в старте вышел защитник "святых" Лянко. Также свой шанс получили Ромен Перро и Армандо Бройя.



Матч начался с ошибки полузащитника "Ливерпуля" Тиаго Алькантары возле своей штрафной, но пронесло.



А на второй минуте хозяева взяли и открыли счет. Садио Мане сместился на левый фланг, откуда сделал передачу на ближний край штрафной Робертсону, а тот прострелил на линию вратарской под удар Диогу Жоты — 1:0.



После супербыстрого гола "красные" обрушили шквал атак на чужие ворота, а Мане даже забил гол, отмененный из-за офсайда.



"Саутгемптон" этот натиск выдержал, а затем огрызнулся двумя великолепными выходами Бройи, но тот в первом случае Армандо не смог пробить Алиссона, а во втором не попал в створ.



Очень скоро гости пожалели о своих промахах. На 32-й минуте Жота поразил пустые ворота после прострела Мохамеда Салаха с правого края штрафной площади — 2:0.



Спустя пять минут счет и вовсе стал разгромным. Тиаго Алькантара подхватил отбитый за пределы штрафной мяч, продвинулся вперед и, едва войдя в площадку, пробил. Рикошет от Лянко не оставил Алексу Маккарти шансов на спасение — 3:0.



Концовка матча прошла в обоюдоострой игре, а лучший момент имели "святые", однако Алиссон отразил удар Адама Армстронга.



В начале второго тайма Маккарти не позволил Мане забросить мяч под перекладину. Был назначен угловой, и после подачи от Трента Александер-Арнольда Виргил Ван Дейк пробил ногой в касание из района 11-метровой отметки — 4:0.



В остатке матча "Саутгемптон" не оставлял попыток размочить счет, но, по большому счету, обеим командам уже все было ясно. "Ливерпуль" мог забить еще, однако не сложилось.



Как и с "Арсеналом", "Ливерпуль" разгромил своего соперника на классе. В отличие от "канониров", "Саутгемптон" отважился сыграть в открытый футбол и имел свои моменты, однако более высокий уровень "красных" сделал разницу.



"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче