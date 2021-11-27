Клопп: "У меня так много друзей-геев"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое одобрение ЛГБТ-кампании "Радужные шнурки" ("Rainbow Laces").
Этот уикенд в Премьер-Лиге будет отмечен обилием радужных цветов — клубы английского первенства демонстрируют свою поддержку геям, лесбиянкам и прочим сексуальным меньшинствам.
В преддверии матча против "Саутгемптона" Клопп выразил надежду, что эта кампания вызовет позитивные сдвиги в обществе, как вызвала в нем, и совершать каминг-ауты более не будет проблемой.
"Я обожаю, когда эта кампания проводится каждый год. Я являюсь лучшим примером того, какое влияние она может оказать на тебя".
"Это сложно, потому что мне 54, и я через многое прошел, но в моей жизни никогда не было многих проблем, с которыми сталкиваются другие люди. Если меня спросят: "Да, и каково бы тебе было на их месте?" Я не знаю, потому что у меня никогда не было этой проблемы".
"У меня так много друзей-геев, но я никогда не думал, что они чувствуют, когда говорят своим мамам, папам, каждому: "Я не совсем такой, как вы думали". Это не должно быть проблемой".
"Я полностью поддерживаю это. Это отличная кампания. И выглядит отлично, должен сказать!" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
27.11.2021 11:00
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Последние комментарии:
КНЯЗЬ!!!
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Насколько клоп дружен с игроками лгбтпуля?
Ещё на шаг ближе к первому каминг ауту АПЛ.
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лгбт-активист, х*ли
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опаньки , он не такой как вы думаете , все ясно
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Сказал то, что хотят слышать. Скорее всего презирает пидоров по типу пенсов и мю.
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КНЯЗЬ!!!
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Обоссан ротатор! Наес Михалыч, так этих портовых жопонюхов с питерскими наклонностями!
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Миша наконец-то не проебал заголовок
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Нормально набросил
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Ну какой он же он все-таки крутой!!!
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Опачки, Лигейпуль
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никуда от них ни деться. мы вынуждены существовать рядом с геями, пенсами и прочими животными
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на фупле так же 90% ссаных геев болеющих за портовых геев.
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