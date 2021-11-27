Клопп: "У меня так много друзей-геев"

Юрген Клопп и радужные шнурки Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое одобрение ЛГБТ-кампании "Радужные шнурки" ("Rainbow Laces").

Этот уикенд в Премьер-Лиге будет отмечен обилием радужных цветов — клубы английского первенства демонстрируют свою поддержку геям, лесбиянкам и прочим сексуальным меньшинствам.

В преддверии матча против "Саутгемптона" Клопп выразил надежду, что эта кампания вызовет позитивные сдвиги в обществе, как вызвала в нем, и совершать каминг-ауты более не будет проблемой.

"Я обожаю, когда эта кампания проводится каждый год. Я являюсь лучшим примером того, какое влияние она может оказать на тебя".

"Это сложно, потому что мне 54, и я через многое прошел, но в моей жизни никогда не было многих проблем, с которыми сталкиваются другие люди. Если меня спросят: "Да, и каково бы тебе было на их месте?" Я не знаю, потому что у меня никогда не было этой проблемы".

"У меня так много друзей-геев, но я никогда не думал, что они чувствуют, когда говорят своим мамам, папам, каждому: "Я не совсем такой, как вы думали". Это не должно быть проблемой".

"Я полностью поддерживаю это. Это отличная кампания. И выглядит отлично, должен сказать!" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1321

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Последние комментарии:




  1. electric 27.11.2021 12:16 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. explosion 27.11.2021 11:58 # explosion
    Насколько клоп дружен с игроками лгбтпуля?
    Ещё на шаг ближе к первому каминг ауту АПЛ.

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  3. true-manc 27.11.2021 11:56 # true-manc
    лгбт-активист, х*ли

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  4. deman82 27.11.2021 11:55 # deman82
    опаньки , он не такой как вы думаете , все ясно

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  5. toha-bludsikir 27.11.2021 11:48 # toha-bludsikir
    Сказал то, что хотят слышать. Скорее всего презирает пидоров по типу пенсов и мю.

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  6. kukuruzzo 27.11.2021 11:41 # kukuruzzo
    КНЯЗЬ!!!

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  7. selta 27.11.2021 11:37 # selta
    Обоссан ротатор! Наес Михалыч, так этих портовых жопонюхов с питерскими наклонностями!

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  8. murderface616 27.11.2021 11:34 # murderface616
    Миша наконец-то не проебал заголовок

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  9. fc-oil 27.11.2021 11:15 # fc-oil
    Нормально набросил

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  10. slash-lfc 27.11.2021 11:12 # slash-lfc
    Ну какой он же он все-таки крутой!!!

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  11. ganinilyha 27.11.2021 11:08 # ganinilyha
    Опачки, Лигейпуль

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  12. naby-keita 27.11.2021 11:08 # naby-keita
    никуда от них ни деться. мы вынуждены существовать рядом с геями, пенсами и прочими животными

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  13. timac 27.11.2021 11:05 # timac
    на фупле так же 90% ссаных геев болеющих за портовых геев.

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