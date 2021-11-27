Клопп: "У меня так много друзей-геев"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое одобрение ЛГБТ-кампании "Радужные шнурки" ("Rainbow Laces").

Этот уикенд в Премьер-Лиге будет отмечен обилием радужных цветов — клубы английского первенства демонстрируют свою поддержку геям, лесбиянкам и прочим сексуальным меньшинствам.



В преддверии матча против "Саутгемптона" Клопп выразил надежду, что эта кампания вызовет позитивные сдвиги в обществе, как вызвала в нем, и совершать каминг-ауты более не будет проблемой.



"Я обожаю, когда эта кампания проводится каждый год. Я являюсь лучшим примером того, какое влияние она может оказать на тебя".



"Это сложно, потому что мне 54, и я через многое прошел, но в моей жизни никогда не было многих проблем, с которыми сталкиваются другие люди. Если меня спросят: "Да, и каково бы тебе было на их месте?" Я не знаю, потому что у меня никогда не было этой проблемы".



"У меня так много друзей-геев, но я никогда не думал, что они чувствуют, когда говорят своим мамам, папам, каждому: "Я не совсем такой, как вы думали". Это не должно быть проблемой".



"Я полностью поддерживаю это. Это отличная кампания. И выглядит отлично, должен сказать!" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.