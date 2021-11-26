"Брентфорд" решил не менять домашнюю форму на следующий сезон

"Брентфорд" объявил, что сохранит свою нынешнюю домашнюю форму и на сезон 2022/23.

Как известно, этот сезон — первый в истории "Брентфорда" на уровне Премьер-Лиги. Как и все остальные клубы дивизиона, перед стартом кампании "пчелы" представили свою новую домашнюю форму.



В этой же форме команда Томама Франка собирается выступать в следующем сезоне. Об этом новичок Премьер-Лиги договорился со своим техническим спонсором Umbro.



Это необычное решение "Брентфорд" объясняет желанием сэкономить деньги своим болельщикам и помочь окружающей среде.