"Брентфорд" решил не менять домашнюю форму на следующий сезон
"Брентфорд" объявил, что сохранит свою нынешнюю домашнюю форму и на сезон 2022/23.
Как известно, этот сезон — первый в истории "Брентфорда" на уровне Премьер-Лиги. Как и все остальные клубы дивизиона, перед стартом кампании "пчелы" представили свою новую домашнюю форму.
В этой же форме команда Томама Франка собирается выступать в следующем сезоне. Об этом новичок Премьер-Лиги договорился со своим техническим спонсором Umbro.
Это необычное решение "Брентфорд" объясняет желанием сэкономить деньги своим болельщикам и помочь окружающей среде.
26.11.2021 00:05
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