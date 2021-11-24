Скоулз считает, что МЮ поступил правильно, не став звать Конте

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" поступили правильно, не став приглашать Антонио Конте.

В свете увольнения Оле Гуннара Сульшера недавнее назначение Конте в "Тоттенхэме" выглядит упущенной возможностью для "Юнайтед".



Однако Скоулз не жалеет об этом, считая, что Антонио просто не подходит клубу с "Олд Траффорд".



"Я могу понять, почему они не назначили Конте. Думаю, я бы тоже обратил внимание на его резюме и почувствовал бы, что это краткосрочное решение".



"У "Юнайтед" всегда долгосрочное планирование, и я думаю, Маурисио (Почеттино) подходит для этого. Ладно, может быть, он пока и не подтвердил, что является элитным тренером, но его работа в "Тоттенхэме" была блестящим достижением".



"Юнайтед" нужен долгосрочный тренер, потому что у них есть две проблемы: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Или вы хотите сказать, что пришел бы Конте и сразу бы стал соревноваться с ними? Я не представляю себе этого".



"Мы говорим это уже четыре или пять лет, но если они пригласят стоящего тренера, он заставит этих игроков показывать свою лучшую игру".



"Я переживаю, что они делают ставку на нападающего, которому 36 лет. Также думаю, им нужен полузащитник, чтобы контролировать игру", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.