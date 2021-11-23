Хау хочет купить Триппьера в "Ньюкасл"
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет сделать крайнего защитника "Атлетико" Кирана Триппьера своим первым крупным приобретением на новом месте работы.
Благодаря своим новым владельцам из Саудовской Аравии "Ньюкасл" получил доступ к почти неограниченным ресурсами, а к тратам в январе "сорок" подталкивает катастрофическое положение в Премьер-Лиге.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Хау надеется уговорить Триппьера, выигравшего с "Атлетико" Ла Лигу в прошлом сезоне, помочь "Ньюкаслу" в борьбе за выживание.
Эдди также считает, что 31-летний англичанин способен стать одним из лидеров в раздевалке и примером для подражания.
Разговоры о возвращении Триппьера в Премьер-Лигу ходили еще минувшим летом, когда им интересовался "Манчестер Юнайтед", однако тогда "Атлетико" попросил за Кирана свыше 30 миллионов фунтов.
Не исключено, что в январе "Юнайтед" возобновит интерес к Триппьеру, составив конкуренцию "Ньюкаслу".
23.11.2021 18:00
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примером для подражания.
Источник: http://fapl.ru/posts/89724/
lol lol lol
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