Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет сделать крайнего защитника "Атлетико" Кирана Триппьера своим первым крупным приобретением на новом месте работы.

Благодаря своим новым владельцам из Саудовской Аравии "Ньюкасл" получил доступ к почти неограниченным ресурсами, а к тратам в январе "сорок" подталкивает катастрофическое положение в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Хау надеется уговорить Триппьера, выигравшего с "Атлетико" Ла Лигу в прошлом сезоне, помочь "Ньюкаслу" в борьбе за выживание.



Эдди также считает, что 31-летний англичанин способен стать одним из лидеров в раздевалке и примером для подражания.



Разговоры о возвращении Триппьера в Премьер-Лигу ходили еще минувшим летом, когда им интересовался "Манчестер Юнайтед", однако тогда "Атлетико" попросил за Кирана свыше 30 миллионов фунтов.



Не исключено, что в январе "Юнайтед" возобновит интерес к Триппьеру, составив конкуренцию "Ньюкаслу".