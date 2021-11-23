Хау хочет купить Триппьера в "Ньюкасл"

Киран Тирни Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет сделать крайнего защитника "Атлетико" Кирана Триппьера своим первым крупным приобретением на новом месте работы.

Благодаря своим новым владельцам из Саудовской Аравии "Ньюкасл" получил доступ к почти неограниченным ресурсами, а к тратам в январе "сорок" подталкивает катастрофическое положение в Премьер-Лиге.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Хау надеется уговорить Триппьера, выигравшего с "Атлетико" Ла Лигу в прошлом сезоне, помочь "Ньюкаслу" в борьбе за выживание.

Эдди также считает, что 31-летний англичанин способен стать одним из лидеров в раздевалке и примером для подражания.

Разговоры о возвращении Триппьера в Премьер-Лигу ходили еще минувшим летом, когда им интересовался "Манчестер Юнайтед", однако тогда "Атлетико" попросил за Кирана свыше 30 миллионов фунтов.

Не исключено, что в январе "Юнайтед" возобновит интерес к Триппьеру, составив конкуренцию "Ньюкаслу".


Метки Атлетико, Ньюкасл, Триппьер, Хау

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2021 18:00

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