Ширер: "Игроки МЮ потеряли доверие к Сульшеру"
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" утратил доверие своих игроков.
Пропустив по два гола в каждом из таймов в гостях у "Уотфорда", "Юнайтед" потерпел разгромное поражение 4:1 от одного из аутсайдеров Премьер-Лиги.
По мнению Ширера, игроки просто перестали слушаться Сульшера и не хотят напрягаться ради оказавшегося на грани увольнения норвежца.
"По настрою и игре футболистов вполне очевидно, что они не хотят этого тренера. Они перестали бежать ради этого тренера. Они потеряли уважение к этому тренеру".
"А когда выходит игрок (Давид Де Хеа) и говорит "мы не знали, что делать с мячом", то это не ложь и следствие потери доверия к тренеру".
"Дело не отсутствии плана и тактики — выходя на поле, игроки все равно могут бежать, могут получать удовольствие от игры и обладать настроем, но ничего из этого нет. Это говорит о том, что он думают о своем тренере", — сообщил Ширер в эфире BBC.
21.11.2021 13:00
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Последние комментарии:
Это говорит о том, что он думают о своем тренере", — сообщил Ширер в эфире BBC.
Источник: http://fapl.ru/posts/89680/
Understandable have a nice day
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Боже, сохрани Олегу работу хотя бы до следующего тура, аминь))
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Гениальный тренер, пусть работает…
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