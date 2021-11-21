Ширер: "Игроки МЮ потеряли доверие к Сульшеру"

Оле Гуннар Сульшер Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" утратил доверие своих игроков.

Пропустив по два гола в каждом из таймов в гостях у "Уотфорда", "Юнайтед" потерпел разгромное поражение 4:1 от одного из аутсайдеров Премьер-Лиги.

По мнению Ширера, игроки просто перестали слушаться Сульшера и не хотят напрягаться ради оказавшегося на грани увольнения норвежца.

"По настрою и игре футболистов вполне очевидно, что они не хотят этого тренера. Они перестали бежать ради этого тренера. Они потеряли уважение к этому тренеру".

"А когда выходит игрок (Давид Де Хеа) и говорит "мы не знали, что делать с мячом", то это не ложь и следствие потери доверия к тренеру".

"Дело не отсутствии плана и тактики — выходя на поле, игроки все равно могут бежать, могут получать удовольствие от игры и обладать настроем, но ничего из этого нет. Это говорит о том, что он думают о своем тренере", — сообщил Ширер в эфире BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 13:00

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  1. skydreams 21.11.2021 13:37 # skydreams
    Это говорит о том, что он думают о своем тренере", — сообщил Ширер в эфире BBC.

    Источник: http://fapl.ru/posts/89680/

    Understandable have a nice day

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  2. davit-chelseafan 21.11.2021 13:37 # davit-chelseafan
    Боже, сохрани Олегу работу хотя бы до следующего тура, аминь))

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  3. chelsealondon 21.11.2021 13:34 # chelsealondon
    Гениальный тренер, пусть работает…

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