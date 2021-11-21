Ширер: "Игроки МЮ потеряли доверие к Сульшеру"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" утратил доверие своих игроков.

Пропустив по два гола в каждом из таймов в гостях у "Уотфорда", "Юнайтед" потерпел разгромное поражение 4:1 от одного из аутсайдеров Премьер-Лиги.



По мнению Ширера, игроки просто перестали слушаться Сульшера и не хотят напрягаться ради оказавшегося на грани увольнения норвежца.



"По настрою и игре футболистов вполне очевидно, что они не хотят этого тренера. Они перестали бежать ради этого тренера. Они потеряли уважение к этому тренеру".



"А когда выходит игрок (Давид Де Хеа) и говорит "мы не знали, что делать с мячом", то это не ложь и следствие потери доверия к тренеру".



"Дело не отсутствии плана и тактики — выходя на поле, игроки все равно могут бежать, могут получать удовольствие от игры и обладать настроем, но ничего из этого нет. Это говорит о том, что он думают о своем тренере", — сообщил Ширер в эфире BBC.