Конте объяснил, почему запретил игрокам кетчуп и майонез

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте объяснил, почему он запретил своим игрокам кетчуп и майонез.

На днях стало известно, что Конте ввел строгие ограничения для своей новой команды относительно питания.



Антонио считает правильное питание важным аспектом подготовки профессионального футболиста и предупреждает, что узнает, если кто-нибудь решит тайком полакомиться гамбургером или пиццей на стороне.



"В "Челси" было то же самое — мы разговаривали с игроками о важности правильного питания".



"В каждом клубе, который я тренировал, у меня был диетолог, и все эти аспекты имеют значение. Ты должен сохранять правильный вес, что подразумевает сохранение правильного количества жиры и мышц".



Теперь это часть нашей работы, работы игроков. Им нужно быть профессионалами".



"Быть профессионалами значит контролировать свой организм. Если ты будешь делать это, ты будешь лучше восстанавливаться и меньше рисковать получить травму. Ты также будешь готов к изнурительным тренировкам".



"Если кто-то будет злоупотреблять фастфудом на стороне, я с диетологом это увижу. Я увижу, правильно ты питаешься или нет. Если нет, значит ты чем-то злоупотребляешь за пределами тренировочной базы", — цитирует Конте Daily Mirror.