Конте объяснил, почему запретил игрокам кетчуп и майонез

Антонио Конте Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте объяснил, почему он запретил своим игрокам кетчуп и майонез.

На днях стало известно, что Конте ввел строгие ограничения для своей новой команды относительно питания.

Антонио считает правильное питание важным аспектом подготовки профессионального футболиста и предупреждает, что узнает, если кто-нибудь решит тайком полакомиться гамбургером или пиццей на стороне.

"В "Челси" было то же самое — мы разговаривали с игроками о важности правильного питания".

"В каждом клубе, который я тренировал, у меня был диетолог, и все эти аспекты имеют значение. Ты должен сохранять правильный вес, что подразумевает сохранение правильного количества жиры и мышц".

Теперь это часть нашей работы, работы игроков. Им нужно быть профессионалами".

"Быть профессионалами значит контролировать свой организм. Если ты будешь делать это, ты будешь лучше восстанавливаться и меньше рисковать получить травму. Ты также будешь готов к изнурительным тренировкам".

"Если кто-то будет злоупотреблять фастфудом на стороне, я с диетологом это увижу. Я увижу, правильно ты питаешься или нет. Если нет, значит ты чем-то злоупотребляешь за пределами тренировочной базы", — цитирует Конте Daily Mirror.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 20.11.2021 12:14 # tursa
    Ну правильно, в кетчупе и мазике сахар есть

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  2. iskander8sg 20.11.2021 11:56 # iskander8sg
    Разумный подход.
    Контроль питания, воды и сна - три слона, на которых стоит спортивный успех.

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  3. uyga 20.11.2021 11:54 # uyga
    "Если кто-то будет злоупотреблять фастфудом на стороне, я с диетологом это увижу." и тогда тебе пиздец ))

    Источник: http://fapl.ru/posts/89656/

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