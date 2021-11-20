Конте объяснил, почему запретил игрокам кетчуп и майонез
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте объяснил, почему он запретил своим игрокам кетчуп и майонез.
На днях стало известно, что Конте ввел строгие ограничения для своей новой команды относительно питания.
Антонио считает правильное питание важным аспектом подготовки профессионального футболиста и предупреждает, что узнает, если кто-нибудь решит тайком полакомиться гамбургером или пиццей на стороне.
"В "Челси" было то же самое — мы разговаривали с игроками о важности правильного питания".
"В каждом клубе, который я тренировал, у меня был диетолог, и все эти аспекты имеют значение. Ты должен сохранять правильный вес, что подразумевает сохранение правильного количества жиры и мышц".
Теперь это часть нашей работы, работы игроков. Им нужно быть профессионалами".
"Быть профессионалами значит контролировать свой организм. Если ты будешь делать это, ты будешь лучше восстанавливаться и меньше рисковать получить травму. Ты также будешь готов к изнурительным тренировкам".
"Если кто-то будет злоупотреблять фастфудом на стороне, я с диетологом это увижу. Я увижу, правильно ты питаешься или нет. Если нет, значит ты чем-то злоупотребляешь за пределами тренировочной базы", — цитирует Конте Daily Mirror.
20.11.2021 11:00
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Последние комментарии:
Ну правильно, в кетчупе и мазике сахар есть
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Разумный подход.
Контроль питания, воды и сна - три слона, на которых стоит спортивный успех.
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"Если кто-то будет злоупотреблять фастфудом на стороне, я с диетологом это увижу." и тогда тебе пиздец ))
Источник: http://fapl.ru/posts/89656/
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