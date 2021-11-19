Перед "Сити" замаячил вратарский кризис
"Манчестер Сити" столкнется с вратарским кризисом в январе, когда лишится сразу двух своих голкиперов.
В отличие от Европы, в Северной Америке и Южной Америке отборочная кампания к ЧМ-2022 еще не завешена.
В январе будет специальная международная пауза для зоны КОНКАКАФ. В том числе это затронет сборные Бразилии и США, чьи представители есть в клубах Премьер-Лиги.
И хотя Премьер-Лига тоже уходит на зимний перерыв — с 22 января по 9 февраля, — каникулы "горожан" почти точно будут урезаны из-за участия в 4-м раунде Кубка Англии (5 или 6 февраля).
Таким образом, "Сити" рискует одновременно лишиться своего первого номера Эдерсона и его дублера Зака Стеффена. Daily Mirror ожидает, что в сложившейся ситуации главный тренер Хосеп Гвардиола доверится ветерану Скотту Карсону или, например, голкиперу резерва Кирану Сликеру, который уже участвует в тренировках первой команды.
19.11.2021 14:00
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Последние комментарии:
Можно Кайла поставить в ворота у него в ЛЧ статистика на 0, обычно по воротам не бьют один фиг
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КОРОЛЯМ похуй!!!
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Бразилы уже путевку оформили на ЧМ, вызовут из местного чемпа. Не будет тут никаких проблем.
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лысый шарлатан снова попросить миллиард
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Лысому теперь на третий состав придется отрабатывать своим арабским папикам.
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