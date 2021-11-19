Перед "Сити" замаячил вратарский кризис

"Манчестер Сити" столкнется с вратарским кризисом в январе, когда лишится сразу двух своих голкиперов.

В отличие от Европы, в Северной Америке и Южной Америке отборочная кампания к ЧМ-2022 еще не завешена.



В январе будет специальная международная пауза для зоны КОНКАКАФ. В том числе это затронет сборные Бразилии и США, чьи представители есть в клубах Премьер-Лиги.



И хотя Премьер-Лига тоже уходит на зимний перерыв — с 22 января по 9 февраля, — каникулы "горожан" почти точно будут урезаны из-за участия в 4-м раунде Кубка Англии (5 или 6 февраля).



Таким образом, "Сити" рискует одновременно лишиться своего первого номера Эдерсона и его дублера Зака Стеффена. Daily Mirror ожидает, что в сложившейся ситуации главный тренер Хосеп Гвардиола доверится ветерану Скотту Карсону или, например, голкиперу резерва Кирану Сликеру, который уже участвует в тренировках первой команды.