Перед "Сити" замаячил вратарский кризис

Эдерсон "Манчестер Сити" столкнется с вратарским кризисом в январе, когда лишится сразу двух своих голкиперов.

В отличие от Европы, в Северной Америке и Южной Америке отборочная кампания к ЧМ-2022 еще не завешена.

В январе будет специальная международная пауза для зоны КОНКАКАФ. В том числе это затронет сборные Бразилии и США, чьи представители есть в клубах Премьер-Лиги.

И хотя Премьер-Лига тоже уходит на зимний перерыв — с 22 января по 9 февраля, — каникулы "горожан" почти точно будут урезаны из-за участия в 4-м раунде Кубка Англии (5 или 6 февраля).

Таким образом, "Сити" рискует одновременно лишиться своего первого номера Эдерсона и его дублера Зака Стеффена. Daily Mirror ожидает, что в сложившейся ситуации главный тренер Хосеп Гвардиола доверится ветерану Скотту Карсону или, например, голкиперу резерва Кирану Сликеру, который уже участвует в тренировках первой команды.


Метки Манчестер Сити, сборная Бразилии, сборная США, Стеффен, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 19.11.2021 15:25 # bes-ter
    Можно Кайла поставить в ворота у него в ЛЧ статистика на 0, обычно по воротам не бьют один фиг

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  2. mancityman 19.11.2021 14:53 # mancityman
    КОРОЛЯМ похуй!!!

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  3. ensiferum 19.11.2021 14:47 # ensiferum
    Бразилы уже путевку оформили на ЧМ, вызовут из местного чемпа. Не будет тут никаких проблем.

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  4. iska95 19.11.2021 14:43 # iska95
    лысый шарлатан снова попросить миллиард

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  5. gerrard08 19.11.2021 14:24 # gerrard08
    Лысому теперь на третий состав придется отрабатывать своим арабским папикам.

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