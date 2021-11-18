Роджерс: "Слухи насчет МЮ не соответствуют действительности"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что слухи о его переходе в "Манчестер Юнайтед" "не соответствуют действительности".

Согласно слухам, Роджерс является фаворитом "Юнайтед" на замену Оле Гуннару Сульшеру, при котором "красные дьяволы" проиграли четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге.



Некоторые источники утверждают, что Брендан заинтересован в работе с "Юнайтед" и с радостью бы согласился занять место Сульшера, однако сам североирландец предпочитает дистанцироваться от этих спекуляций.



"Тут есть два момента. Во-первых, задавать такой вопрос — просто неуважительно с вашей стороны, потому что у них есть тренер. Это хороший тренер, хороший человек, который старается ради клуба".



"Во-вторых, я не могу всерьез комментировать это, потому что это не соответствует действительности. Я тренер "Лестера", я горд быть здесь, для меня честь быть здесь, и я полностью сосредоточен на работе с этими игроками, этим клубом и этими владельцами".



"Вот по сути и все. Всю остальную шумиху мы не можем контролировать. Как и всегда в своей карьере, я сосредоточен на своей нынешней работе, и прямо сейчас я думаю только об одном клубе — о "Челси", к матчу с которым мы готовимся", — цитирует Роджерса Sky Sports.