Роджерс: "Слухи насчет МЮ не соответствуют действительности"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что слухи о его переходе в "Манчестер Юнайтед" "не соответствуют действительности".
Согласно слухам, Роджерс является фаворитом "Юнайтед" на замену Оле Гуннару Сульшеру, при котором "красные дьяволы" проиграли четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге.
Некоторые источники утверждают, что Брендан заинтересован в работе с "Юнайтед" и с радостью бы согласился занять место Сульшера, однако сам североирландец предпочитает дистанцироваться от этих спекуляций.
"Тут есть два момента. Во-первых, задавать такой вопрос — просто неуважительно с вашей стороны, потому что у них есть тренер. Это хороший тренер, хороший человек, который старается ради клуба".
"Во-вторых, я не могу всерьез комментировать это, потому что это не соответствует действительности. Я тренер "Лестера", я горд быть здесь, для меня честь быть здесь, и я полностью сосредоточен на работе с этими игроками, этим клубом и этими владельцами".
"Вот по сути и все. Всю остальную шумиху мы не можем контролировать. Как и всегда в своей карьере, я сосредоточен на своей нынешней работе, и прямо сейчас я думаю только об одном клубе — о "Челси", к матчу с которым мы готовимся", — цитирует Роджерса Sky Sports.
18.11.2021 20:00
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Последние комментарии:
Против его бывшего клуба, который вырастил, да и фактор шумихи - сольётся
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На ебале написано что физручек он
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думаю только об одном клубе — о "Челси"
Источник: http://fapl.ru/posts/89627/
Императоры
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