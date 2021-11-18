Джеррард не рассматривает "Виллу" как ступень в "Ливерпуль"

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что не рассматривает свой новый клуб в качестве "ступени" на пути в "Ливерпуль".

Джеррард никогда не скрывал своих амбиций однажды возглавить "Ливерпуль", легендой которого он стал в качестве игрока.



Переход из "Рейнджерс" в "Виллу", как кажется, приближает Джеррарда к этой мечте, однако Стивен уверяет, что вовсе не относится к бирмингемскому клубу как к промежуточному этапу.



"Что касается "Ливерпуля", то я не думаю, что на этой пресс-конференции мы должны говорить о каком-либо другом клубе, кроме "Астон Виллы". Думаю, нужно проявить уважение к нашим фанатам".



"Думаю, каждый в мире знает, что значит "Ливерпуль" для меня, но я полностью сосредоточен на "Астон Вилле". Я могу пообещать нашим болельщикам, что у меня не будет посторонних мыслей".



"Думаю, прежде всего это момент огромной гордости для меня. Для меня настоящая честь стать главным тренером этого футбольного клуба".



"Вы никогда не услышите от меня, что эта работа — ступень для меня на пути в "Ливерпуль". Я очень горжусь, что оказался здесь".



"Я полностью погружен в эту работу и буду делать все возможное для достижения успеха. Я буду на 100 процентов сосредоточен, и я не думаю, что мечтать и стремиться в футболе — это неправильно".



"У них ("Ливерпуля") есть тренер мирового уровня, которым они очень довольно. Если прямо сейчас он подпишет пожизненный контракт, я буду очень рад за него и за них", — цитирует Джеррарда Sky Sports.