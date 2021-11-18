Левандовски интересовался у Кэша насчет Премьер-Лиги

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски попросил защитника "Астон Виллы" рассказать ему о Премьер-Лиге.

Настойчивые слухи о том, что Левандовски может перебраться в Премьер-Лигу, появились еще минувшим летом. С тех пор Роберт так и не продлил свой истекающий в 2023 году контракт с "Баварией".



По всей видимости, 33-летний бомбардир все еще помышляет о переезде в Англию, решив порасспрашивать об этом Кэша, который недавно получил польское гражданство и в этот международный перерыв дебютировал за сборную Польши.



"Когда сборная собралась в отеле, Левандовски отозвал его в сторону на 30-минутный разговор. Он хотел знать больше о Премьер-Лиге, о его клубе (болельщики "Виллы", не радуйтесь чересчур) и о его семейном происхождении", — пишет журналист The Athletic Грегг Эванс.