"Юнайтед" начал готовиться к увольнению Сульшера

"Манчестер Юнайтед" приступил к разработке плана по смещению Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

По информации Manchester Evening News, внутри клуба уже принято решение, что смена главного тренера необходима после удручающих домашних поражений от "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".



При этом наиболее предпочтительным кандидатом "красных дьяволов" на замену Сульшеру является Брендан Роджерс из "Лестера".



Однако вопрос о том, когда Оле Гуннар уйдет, пока открыт. Из-за отсутствия готового варианта здесь и сейчас "Юнайтед" хотел бы повременить с увольнением норвежца до окончания сезона.



Роджерс, которого так хотят "дьяволы", имеет контракт с "Лестером" до 2023 года, и для приглашения Брендана пришлось бы выплатить компенсацию.



Боссы клуба с "Олд Траффорд" также находятся под впечатлением от Эрика Тен Хага из "Аякса" и Луиса Энрике из сборной Испании.