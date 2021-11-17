Райола намекнул на уход Погба из "Юнайтед"
Агент Мино Райола сделал большой намек на скорый уход полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".
В январе у "Юнайтед" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Погба, потому что Поль, по всей видимости, не продлит свой истекающий в конце сезона контракт.
Среди претендентов на Погба называются "Реал", ПСЖ и "Ювентус", и Райола намекает, что следующий месяц может стать определяющим для дальнейшей судьбы 28-летнего француза.
"Декабрь — это месяц мечтаний... И я не могу запретить мечтать, хотя будет лучше не говорить насчет Поля".
Если некоторые бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" перестанут говорить обо мне, они останутся без работы".
"Пока слишком рано говорить о контракте Поя Погба. Давайте посмотрим, что случится. Я не могу запретить кому-либо мечтать", — цитирует Райолу Daily Mail.
17.11.2021 16:00
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уже пару лет как намекает
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В Ньюкасле будет огонь... помощником тренера..
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Пусть уходит и поскорее. Пора закончить с этим идиотом в МЮ. Столько пафоса ни от одного игрока не припомню, гамнище а не футболист.
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