Райола намекнул на уход Погба из "Юнайтед"

Поль Погба Агент Мино Райола сделал большой намек на скорый уход полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

В январе у "Юнайтед" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Погба, потому что Поль, по всей видимости, не продлит свой истекающий в конце сезона контракт.

Среди претендентов на Погба называются "Реал", ПСЖ и "Ювентус", и Райола намекает, что следующий месяц может стать определяющим для дальнейшей судьбы 28-летнего француза.

"Декабрь — это месяц мечтаний... И я не могу запретить мечтать, хотя будет лучше не говорить насчет Поля".

Если некоторые бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" перестанут говорить обо мне, они останутся без работы".

"Пока слишком рано говорить о контракте Поя Погба. Давайте посмотрим, что случится. Я не могу запретить кому-либо мечтать", — цитирует Райолу Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2021 16:00

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  1. gerrard08 17.11.2021 16:55 # gerrard08
    уже пару лет как намекает

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  2. breadpeat 17.11.2021 16:55 # breadpeat
    В Ньюкасле будет огонь... помощником тренера..

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  3. mancunia-planet 17.11.2021 16:10 # mancunia-planet
    Пусть уходит и поскорее. Пора закончить с этим идиотом в МЮ. Столько пафоса ни от одного игрока не припомню, гамнище а не футболист.

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