Райола намекнул на уход Погба из "Юнайтед"

Агент Мино Райола сделал большой намек на скорый уход полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

В январе у "Юнайтед" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Погба, потому что Поль, по всей видимости, не продлит свой истекающий в конце сезона контракт.



Среди претендентов на Погба называются "Реал", ПСЖ и "Ювентус", и Райола намекает, что следующий месяц может стать определяющим для дальнейшей судьбы 28-летнего француза.



"Декабрь — это месяц мечтаний... И я не могу запретить мечтать, хотя будет лучше не говорить насчет Поля".



Если некоторые бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" перестанут говорить обо мне, они останутся без работы".



"Пока слишком рано говорить о контракте Поя Погба. Давайте посмотрим, что случится. Я не могу запретить кому-либо мечтать", — цитирует Райолу Daily Mail.