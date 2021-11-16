Президент Серии А раскритиковл Стейвли за выбор "Ньюкасла"

Президент Серии А Паоло Даль Пино раскритиковал директора "Ньюкасла" Аманду Стейвли за покупку клуба из Англии вместо Италии.

Стейвли, которой теперь принадлежит 10 процентов акций "Ньюкасла", сыграла ключевую роль в покупке "сорок" инвесторами из Саудовской Аравии.



Также саудиты рассматривали инвестиции в "Бордо" из Лиги 1 и "Милан" или "Интер" из Серии А, однако Стейвли объяснила выбор в пользу "Ньюкасла" тем, что "структура этих лиг является беспорядочной". Такие слова возмутили Дель Пино.



"Если она предпочитает инвестировать в "Ньюкасл" вместо "Интера" или "Милана", значит ей нравятся маленькие машинки вместо болидов "Формулы-1".



"Лично я бы предпочел владеть 90 процентами актива, который через несколько лет будет стоить 30 миллиардов евро, нежели 100 процентами того, что будет стоить 17 миллионов или даже меньше".



"Серия А состоит из блестящих предпринимателей, и большинство из них хотят новых идей и перемен. Мы видим в этом отличную возможность, потому что у нас есть нереализованный потенциал, как ни в какой другой лиге", — сообщил Дель Пино SportMediaSet.