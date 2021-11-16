Президент Серии А раскритиковл Стейвли за выбор "Ньюкасла"
Президент Серии А Паоло Даль Пино раскритиковал директора "Ньюкасла" Аманду Стейвли за покупку клуба из Англии вместо Италии.
Стейвли, которой теперь принадлежит 10 процентов акций "Ньюкасла", сыграла ключевую роль в покупке "сорок" инвесторами из Саудовской Аравии.
Также саудиты рассматривали инвестиции в "Бордо" из Лиги 1 и "Милан" или "Интер" из Серии А, однако Стейвли объяснила выбор в пользу "Ньюкасла" тем, что "структура этих лиг является беспорядочной". Такие слова возмутили Дель Пино.
"Если она предпочитает инвестировать в "Ньюкасл" вместо "Интера" или "Милана", значит ей нравятся маленькие машинки вместо болидов "Формулы-1".
"Лично я бы предпочел владеть 90 процентами актива, который через несколько лет будет стоить 30 миллиардов евро, нежели 100 процентами того, что будет стоить 17 миллионов или даже меньше".
"Серия А состоит из блестящих предпринимателей, и большинство из них хотят новых идей и перемен. Мы видим в этом отличную возможность, потому что у нас есть нереализованный потенциал, как ни в какой другой лиге", — сообщил Дель Пино SportMediaSet.
16.11.2021 14:00
Просмотров: 1383
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Последние комментарии:
который через несколько лет будет стоить 30 миллиардов евро
Источник: http://fapl.ru/posts/89583/#reply
ну а хули тогда ты ноешь, иблантий
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Этот Паоло Даль Пино в бреду, раз несет такую ерунду!
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главное что не в клуб сралиги
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Суперлига уже тут
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капитализация АПЛ не сравнится ни с какой другой лигой мира, и клубы только от FA получают огромные деньги. так что лучше иметь скромный болид в Формуле-1, чем крутую машину на дворовых гонках.
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Итальянское фии.. Ответил он отлично, только без содержания смысла! ТV просмотры №1 только апл! и тд.
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"Лично я бы предпочел владеть 90 процентами актива, который через несколько лет будет стоить 30 миллиардов евро, нежели 100 процентами того, что будет стоить 17 миллионов или даже меньше".
Источник: http://fapl.ru/posts/89583/
фига он сгорел, заливает бред, аки местные хохлы:)
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Во баба дает. Откуда у нее 30 лямов.
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