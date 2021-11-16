Президент Серии А раскритиковл Стейвли за выбор "Ньюкасла"

Аманда Стейвли Президент Серии А Паоло Даль Пино раскритиковал директора "Ньюкасла" Аманду Стейвли за покупку клуба из Англии вместо Италии.

Стейвли, которой теперь принадлежит 10 процентов акций "Ньюкасла", сыграла ключевую роль в покупке "сорок" инвесторами из Саудовской Аравии.

Также саудиты рассматривали инвестиции в "Бордо" из Лиги 1 и "Милан" или "Интер" из Серии А, однако Стейвли объяснила выбор в пользу "Ньюкасла" тем, что "структура этих лиг является беспорядочной". Такие слова возмутили Дель Пино.

"Если она предпочитает инвестировать в "Ньюкасл" вместо "Интера" или "Милана", значит ей нравятся маленькие машинки вместо болидов "Формулы-1".

"Лично я бы предпочел владеть 90 процентами актива, который через несколько лет будет стоить 30 миллиардов евро, нежели 100 процентами того, что будет стоить 17 миллионов или даже меньше".

"Серия А состоит из блестящих предпринимателей, и большинство из них хотят новых идей и перемен. Мы видим в этом отличную возможность, потому что у нас есть нереализованный потенциал, как ни в какой другой лиге", — сообщил Дель Пино SportMediaSet.


Метки Ньюкасл, Серия А, Стейвли

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1383

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 16.11.2021 15:29 # largo-winch
    который через несколько лет будет стоить 30 миллиардов евро

    Источник: http://fapl.ru/posts/89583/#reply

    ну а хули тогда ты ноешь, иблантий

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  2. arhangel777 16.11.2021 15:13 # arhangel777
    Этот Паоло Даль Пино в бреду, раз несет такую ерунду!

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  3. wwwxxx 16.11.2021 14:57 # wwwxxx
    главное что не в клуб сралиги

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  4. mancityman 16.11.2021 14:26 # mancityman
    Суперлига уже тут

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  5. danilych89 16.11.2021 14:18 # danilych89
    капитализация АПЛ не сравнится ни с какой другой лигой мира, и клубы только от FA получают огромные деньги. так что лучше иметь скромный болид в Формуле-1, чем крутую машину на дворовых гонках.

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  6. makeewadim 16.11.2021 14:15 # makeewadim
    Итальянское фии.. Ответил он отлично, только без содержания смысла! ТV просмотры №1 только апл! и тд.

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  7. alexomck 16.11.2021 14:14 # alexomck
    "Лично я бы предпочел владеть 90 процентами актива, который через несколько лет будет стоить 30 миллиардов евро, нежели 100 процентами того, что будет стоить 17 миллионов или даже меньше".

    Источник: http://fapl.ru/posts/89583/

    фига он сгорел, заливает бред, аки местные хохлы:)

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  8. lites 16.11.2021 14:08 # lites
    Во баба дает. Откуда у нее 30 лямов.

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