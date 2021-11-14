Алиссон хочет больше, чем только титул Премьер-Лиги

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что ему было бы мало только титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

В сезоне 2019/20 "Ливерпулю" удалось выиграть Премьер-Лигу, но в прочих турнирах "красные" не преуспели.

На сей раз Алиссон надеется достичь успеха на всех фронтах и заранее бы не согласился, если бы ему пообещали только титул.

"Если честно, мы хотим больше, чем это. Мы хотим больше".

"Конечно, мы хотим выиграть все соревнования, в которых участвуем. Мы хотим выиграть Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги".

"Это должно быть целью. Целью для каждого и для команды вроде нашей".

"Однако мы должны двигаться шаг за шагом, мы должны быть на 100 процентов сосредоточены на своей работе и на своих обязанностях", — сообщил Алиссон официальному журналу "Ливерпуля".


Метки Алиссон, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 413

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 14.11.2021 22:21 # true-manc
    ЛЧ, АПЛ, КА, КЛ??? лузерпуль??? ахахахахахахахаха

    Эта дырявая проститутка давно должна закатать свою обспермленную губу. Бородатая дура алиса скорее по примеру своего отца утонет в королевской сперме, чем выиграет какой-либо трофей.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: