Алиссон хочет больше, чем только титул Премьер-Лиги
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что ему было бы мало только титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
В сезоне 2019/20 "Ливерпулю" удалось выиграть Премьер-Лигу, но в прочих турнирах "красные" не преуспели.
На сей раз Алиссон надеется достичь успеха на всех фронтах и заранее бы не согласился, если бы ему пообещали только титул.
"Если честно, мы хотим больше, чем это. Мы хотим больше".
"Конечно, мы хотим выиграть все соревнования, в которых участвуем. Мы хотим выиграть Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги".
"Это должно быть целью. Целью для каждого и для команды вроде нашей".
"Однако мы должны двигаться шаг за шагом, мы должны быть на 100 процентов сосредоточены на своей работе и на своих обязанностях", — сообщил Алиссон официальному журналу "Ливерпуля".
14.11.2021 22:00
Просмотров: 413
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ЛЧ, АПЛ, КА, КЛ??? лузерпуль??? ахахахахахахахаха
Эта дырявая проститутка давно должна закатать свою обспермленную губу. Бородатая дура алиса скорее по примеру своего отца утонет в королевской сперме, чем выиграет какой-либо трофей.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий