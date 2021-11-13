О'Хара вспомнил, как решил врезать Джеррарду и быстро об этом пожалел

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара вспомнил, как он пытался сдержать легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.

В сезоне 2007/08 О'Хара совершил настоящий прорыв, сыграв 25 матчей за "шпор". Соперником лондонцев в заключительном туре той кампании Премьер-Лиги был "Ливерпуль".



Обдумывая свое противостояние с Джеррардом в центре поля, О'Хара решил, что лучше всего будет попытаться запугать Стивена. Очень скоро после начала игры Джейми об этом пожалел.



"Я помню, как пытался сдержать Джеррарда. Я только что попал в первую команду "Тоттенхэма", я был молод, я был голоден, я был в форме".



"Я помню, как играл против него на "Уайт Харт Лэйн". Я думал про себя: "Я врежу ему на первых же минутах, я сделаю его сегодня".



"В первом эпизоде я слегка опередил его в борьбе за верховой мяч и воскликнул: "Получай! Как тебе такое!"



"Он лишь обернулся и взглянул на меня. Это было так, словно я разбудил медведя. Он буквально бегал около меня кругами и едва не сломал меня пополам четыре раза".



"Он выполнял передачи на 50 метров, он обводил меня, когда я пытался врезаться в него. Он получал мяч в полоборота, и я даже не знал, что он может видеть меня, затем он обводил меня и отдавал пас через полполя".



"В перерыве меня заменили. После этого меня продали в "Вулверхэмптон"!



"Джеррард и Скоулз были моими идолами. Я говорил своему отцу: "Папа, этому игроку я хочу подражать", — поведал О'Хара talkSPORT.