О'Хара вспомнил, как решил врезать Джеррарду и быстро об этом пожалел
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара вспомнил, как он пытался сдержать легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.
В сезоне 2007/08 О'Хара совершил настоящий прорыв, сыграв 25 матчей за "шпор". Соперником лондонцев в заключительном туре той кампании Премьер-Лиги был "Ливерпуль".
Обдумывая свое противостояние с Джеррардом в центре поля, О'Хара решил, что лучше всего будет попытаться запугать Стивена. Очень скоро после начала игры Джейми об этом пожалел.
"Я помню, как пытался сдержать Джеррарда. Я только что попал в первую команду "Тоттенхэма", я был молод, я был голоден, я был в форме".
"Я помню, как играл против него на "Уайт Харт Лэйн". Я думал про себя: "Я врежу ему на первых же минутах, я сделаю его сегодня".
"В первом эпизоде я слегка опередил его в борьбе за верховой мяч и воскликнул: "Получай! Как тебе такое!"
"Он лишь обернулся и взглянул на меня. Это было так, словно я разбудил медведя. Он буквально бегал около меня кругами и едва не сломал меня пополам четыре раза".
"Он выполнял передачи на 50 метров, он обводил меня, когда я пытался врезаться в него. Он получал мяч в полоборота, и я даже не знал, что он может видеть меня, затем он обводил меня и отдавал пас через полполя".
"В перерыве меня заменили. После этого меня продали в "Вулверхэмптон"!
"Джеррард и Скоулз были моими идолами. Я говорил своему отцу: "Папа, этому игроку я хочу подражать", — поведал О'Хара talkSPORT.
13.11.2021 21:00
Просмотров: 1031
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Джерард по всем параметрам хуже Скоулза
(ответить)
О'Хара вспомнил, как решил отстрапонить Джеррарда и быстро об этом пожалел
"Я помню, как играл против него на "Уайт Харт Лэйн". Я думал про себя: "Я отстрапоню его на первых же минутах, я сделаю его сегодня".
"В первом эпизоде я слегка вставил ему страпон на пол шишечки и воскликнул: "Получай! Как тебе такое!"
"Он лишь обернулся и взглянул на меня. Это было так, словно я разбудил нимфоманку. Он буквально бегал около меня кругами и едва не сломал мой член пополам своей пастью".
"Он выполнял дикие минеты и я кончал за 50 секунд, он удерживал меня, когда я пытался отвязаться от него. Затем он стоял раком. Я даже не знал, что он может видеть меня, но он оказывался на моем члене и я опять кончал".
"В перерыве у меня заболели яйца от истощения и меня заменили. После этого меня продали в "Вулверхэмптон"!
"Джеррард и Скоулз были моими шлюшками. Я говорил своему отцу: "Папа, этому игроку я хочу вставить в попу", — поведал О'Хара talkSPORT.
(ответить)
"В перерыве меня заменили. После этого меня продали в "Вулверхэмптон"!
Источник: http://fapl.ru/posts/89532/
(ответить)
Сегодня день воспоминаний?
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий