О'Хара вспомнил, как решил врезать Джеррарду и быстро об этом пожалел

Стивен Джеррард и Джейми О'Хара Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара вспомнил, как он пытался сдержать легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.

В сезоне 2007/08 О'Хара совершил настоящий прорыв, сыграв 25 матчей за "шпор". Соперником лондонцев в заключительном туре той кампании Премьер-Лиги был "Ливерпуль".

Обдумывая свое противостояние с Джеррардом в центре поля, О'Хара решил, что лучше всего будет попытаться запугать Стивена. Очень скоро после начала игры Джейми об этом пожалел.

"Я помню, как пытался сдержать Джеррарда. Я только что попал в первую команду "Тоттенхэма", я был молод, я был голоден, я был в форме".

"Я помню, как играл против него на "Уайт Харт Лэйн". Я думал про себя: "Я врежу ему на первых же минутах, я сделаю его сегодня".

"В первом эпизоде я слегка опередил его в борьбе за верховой мяч и воскликнул: "Получай! Как тебе такое!"

"Он лишь обернулся и взглянул на меня. Это было так, словно я разбудил медведя. Он буквально бегал около меня кругами и едва не сломал меня пополам четыре раза".

"Он выполнял передачи на 50 метров, он обводил меня, когда я пытался врезаться в него. Он получал мяч в полоборота, и я даже не знал, что он может видеть меня, затем он обводил меня и отдавал пас через полполя".

"В перерыве меня заменили. После этого меня продали в "Вулверхэмптон"!

"Джеррард и Скоулз были моими идолами. Я говорил своему отцу: "Папа, этому игроку я хочу подражать", — поведал О'Хара talkSPORT.


Метки Джеррард, Ливерпуль, О'Хара, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1031

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  1. xah 13.11.2021 21:56 # xah
    Джерард по всем параметрам хуже Скоулза

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  2. true-manc 13.11.2021 21:24 # true-manc
    О'Хара вспомнил, как решил отстрапонить Джеррарда и быстро об этом пожалел

    "Я помню, как играл против него на "Уайт Харт Лэйн". Я думал про себя: "Я отстрапоню его на первых же минутах, я сделаю его сегодня".

    "В первом эпизоде я слегка вставил ему страпон на пол шишечки и воскликнул: "Получай! Как тебе такое!"

    "Он лишь обернулся и взглянул на меня. Это было так, словно я разбудил нимфоманку. Он буквально бегал около меня кругами и едва не сломал мой член пополам своей пастью".

    "Он выполнял дикие минеты и я кончал за 50 секунд, он удерживал меня, когда я пытался отвязаться от него. Затем он стоял раком. Я даже не знал, что он может видеть меня, но он оказывался на моем члене и я опять кончал".

    "В перерыве у меня заболели яйца от истощения и меня заменили. После этого меня продали в "Вулверхэмптон"!

    "Джеррард и Скоулз были моими шлюшками. Я говорил своему отцу: "Папа, этому игроку я хочу вставить в попу", — поведал О'Хара talkSPORT.

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  3. liverpo0ol 13.11.2021 21:18 # liverpo0ol
    "В перерыве меня заменили. После этого меня продали в "Вулверхэмптон"!

    Источник: http://fapl.ru/posts/89532/

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  4. ilovemanutd 13.11.2021 21:11 # ilovemanutd
    Сегодня день воспоминаний?

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  5. electric 13.11.2021 21:02 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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