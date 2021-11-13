Стивен Джеррард в "Астон Вилле": первоочередные задачи

Руководство "Астон Виллы" воспользовалось последней паузой на матчи сборных в этом году, чтобы провести смену менеджера. Дина Смита, болельщика "вилланов" и человека, который вернул клуб в Премьер-Лигу, заменил Стивен Джеррард — бывший капитан "Ливерпуля" и пока что не очень опытный тренер, отработавший три сезона в "Рейнджерс".

Уходя из "Рейнджерс" в разгар сезона, в пылу борьбы за чемпионство с "Селтиком", Джеррард поступает не очень красиво по отношению к болельщикам шотландского гранда, но шаг этот выглядит вполне логичным и разумным для развития тренерской карьеры Стивена. Очевидно, что он желает проявить себя как можно лучше к тому моменту, когда Юрген Клопп оставит "Ливерпуль", и нынешняя "Астон Вилла" подходит для этого идеально. Особенно в ее нынешнем состоянии, когда команда находится на 16-м месте в таблице и просто обязана в скором времени подняться выше.



Вполне вероятно, улучшить свои результаты "Вилла" могла и с Дином Смитом — он уже не раз демонстрировал способность справляться с кризисами, подобными тому, что накрыл бирмингемский клуб в начале текущего сезона. Но руководство "Виллы" приняло решение сменить менеджера, приглашая популярного и привлекающего внимание прессы, но все еще не слишком опытного специалиста, с достаточно неоднозначным бэкграундом в "Рейнджерс".



Джеррард сумел вернуть "Рейнджерс" чемпионский титул в прошлом сезоне, достаточно неплохо проявил себя в Лиге Европы, но дальнейшего прогресса команды не последовало. Во многом потому, что руководство клуба не смогло удовлетворить трансферные запросы менеджера, но было заметно и то, что чемпионская команда стала играть хуже. В еврокубках в этом сезоне "Рейнджерс" выглядел неубедительно, и Джеррард, вероятно, понимал, что в нынешнем виде команда достигла своего потолка.



В "Вилле" же наблюдается обратная ситуация — Стивен приходит в команду, которая находится в низшей точке своего падения, где оказалась по ряду объективных причин. Уход капитана и лидера команды Джека Грилиша, приход на вырученные от его продажи деньги ряда новых игроков, травмы и потеря лучшей формы голкипером и защитниками привели к тому, что на старте "Вилла" забуксовала. Но очевидно, что бирмингемцы способны исправить ситуацию уже в скором времени, так как у них есть большой простор для прогресса.



Самая очевидная и неотложная задача Джеррарда на новом месте работы — разобраться в том, что происходит с "Виллой". У клуба большие амбиции, но довольно туманный план на сезон — использовать деньги с продажи Джека Грилиша для улучшения всей команды. Грилиш был важнейшей частью "Виллы" Дина Смита, и в первых 11 матчах чемпионата было не понятно, чем команда занимается на поле.



Было бы разумно дать Смиту чуть больше времени, чтобы он разобрался во всем — он уже решал подобные задачи ранее, все еще имел поддержку игроков, и его шансы навести порядок увеличивались с каждым восстановившимся от травмы игроком основы. Но очевидно, что люди, руководящие "Виллой", пришли к выводу, что новый менеджер с большей вероятностью направит команду в правильное русло. Есть предположение, что исполнительный директор клуба Кристиан Парслоу просто ждал удобного момента для приглашения своего хорошего товарища Стивена Джеррарда, и у Дина Смита было не так уж много шансов задержаться на своем посту с этим руководителем.



Джеррард получил хорошую команду, которая способна в кратчайшие сроки подняться выше нынешнего 16-го места, но она, вероятно, недостаточно хороша, чтобы добраться до еврокубков в нынешнем составе и при нынешней конкуренции в дивизионе. У владельцев "Виллы" есть деньги для дальнейших инвестиций, но они вложились прилично и в академию клуба, которая начала приносить плоды. "Вилла" выиграла молодежный Кубок Англии в прошлом сезоне, и есть ожидание, что несколько игроков из той команды начнут регулярно появляться в Премьер-Лиге. У Смита уже дебютировали Карни Чуквуэмека и Кэмерон Арчер, а 20-летний Джейкоб Рэмси стал игроком основы в центре поля. Ожидается, что Джеррард продолжит интегрировать молодых игроков в состав, но в "Рейнджерс" он, по правде говоря, не был замечен в большом доверии к молодежи.



Но первое, что нужно сделать Джеррарду, — разобраться с обороной. Эту работу в свое время удалось выполнить Смиту по ходу первого сезона после повышения, а подписание Эмилиано Мартинеса добавило команде надежности. Но по какой-то причине в этом сезоне эти достижения были утрачены, хоть состав линии обороны не изменился кардинально, а Мартинес остается основным голкипером "Виллы". В этом сезоне только "Норвич" и "Ньюкасл" пропускают больше "Виллы" и, что любопытно, команда стала более уязвимой при стандартных положениях, несмотря на то, что наняла профильного тренера. Джеррард приведет с собой нового специалиста, как и заменит некоторых тренеров в юношеском секторе.



Отдельные игроки в этом сезоне значительно сдали, и Джеррарду нужно срочно это исправлять. Мартинес, возможно, самый важный игрок "Виллы" прошлого сезона, играет ниже своих возможностей — не исключено, из-за того, что ему пришлось совершить беспрецедентное количество поездок в Южную Америку после того, как он стал основным голкипером сборной Аргентины. Мэтт Таргетт провел великолепно предыдущий сезон, но его форма значительно ухудшилась. А вот Тайрон Мингс стал играть настолько плохо, что Смит был вынужден убрать его из состава в последних матчах.



Джеррарду также нужно придумать, как построить щит, который будет снижать давление на оборону в центре поля. "Вилла" не всегда была сильной в центре поля, и в прошлом сезоне очень сильно зависела тут от Грилиша. Дуглас Луис хорош при контроле мяча и распасовке, когда находится в лучшей форме, но этот сезон он начал на фоне усталости после сражений в составе сборной Бразилии на Олимпиаде. Накамба очень динамичен, но он не распасовщик. Джон Макгинн может быть хорош, но ему не хватает стабильности. Рэмси — молодой талант, Эшли Янг — талант истощающийся, который, безусловно, полезен, но не стоит ожидать, что он будет играть на высоком уровне регулярно.



Проблема "Виллы" в этом сезоне заключалась в том, что сбой в одном секторе — центре поля — привел к тому, что "очаги вируса" начали появляться и там, где раньше все было в порядке. И в какой-то момент Дин Смит просто не смог справиться с разваливающейся конструкцией игрового механизма. Мягкость центральной оси порождала нервозность защитников, а атакующее звено стало опасаться слишком агрессивной игры, когда начали возникать проблемы у своих ворот. Появившаяся неуверенность привело к тому, что "Вилла" оказалась неспособна удержать даже преимущество в два мяча, которое превратилось в итоговый счет 2:3 в игре с "Вулверхэмтоном".



Потеря уверенности во многом связана с потерей Джека Грилиша. Он был тем исполнителем, которому каждый игрок "Виллы" мог отдать мяч, будучи уверенным, что Джек или же заработает штрафной, или обострит игру. Без такого стержневого футболиста игра "Виллы" распалась, а Эмилиано Буэндиа не смог с порога заменить его, что в целом неудивительно. Джеррарду нужно найти подход к этому безусловно талантливому игроку, который способен собрать нити игры "Виллы" воедино.



Странность этого сезона для "Виллы" заключается в том, что многое пошло не так, но, вероятно, не потребуется много усилий, чтобы исправить ситуацию, так как причины мини-кризиса команды были объективными, а сами проблемы на старте — ожидаемыми. Дин Смит мог исправить все, но в руководстве клуба нашлись люди, захотевшие, чтобы дальше командой управлял Стивен Джеррард. И он пришел в команду, которая просто обязана заиграть лучше, даже без сверхусилий со стороны тренера.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru