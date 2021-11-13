Кин: "Кейну не привыкать к разочарованиям, ведь он играет за "Тоттенхэм"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что Харри Кейн не должен расстраиваться по поводу несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити", ведь ему как игроку "Тоттенхэма" не привыкать к разочарованиям.

В этом сезоне 28-летний Кейн выглядит бледной тенью себя прежнего, отличившись лишь раз в рамках Премьер-Лиги.



Кажется, Харри до сих пор не пришел в себя после саги насчет своего трансфера в "Сити" минувшим летом, однако Кин советует капитану сборной Англии взять себя в руки.



"Он должен оживиться. Он должен посмотреть на себя и сказать: "Слушай, нужно преодолеть это разочарование".



"Ведь он играет за "Тоттенхэм", он должен быть привыкшим к разочарованиям".



"Вернись к базовым вещам. Цепляйся за мяч, проявляй лидерские качества. Больше никаких оправданий", — сообщил Кин в эфире ITV.