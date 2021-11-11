"Сити" сделал запрос насчет Нкунку

"Манчестер Сити" сделал запрос насчет атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

23-летний Нкунку великолепно проводит этот сезон, забив 11 голов в 17 матчах этого сезона за "РБ Лейпциг", включая хет-трик на "Этихад" против "Сити" в сентябре.



Своей игрой Кристофер привлек внимание клубов вроде ПСЖ, "Реала" и "Ювентуса", однако в данный момент "Сити" обходит конкурентов, утверждает Bild.



Сделав запрос насчет Нкунку, теперь чемпионы Премьер-Лиги готовы начать официальные переговоры о покупке француза, контракт которого не предусматривает пункта о выкупе.



В случае переезда на "Этихад" Нкунку будет конкурировать за практику с игроками вроде Рахима Стерлинга, Фила Фодена и Бернарду Силвы.

