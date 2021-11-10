Эдвардс подтвердил свой уход из "Ливерпуля" в конце сезона

Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс положил конец спекуляциям насчет своего будущего, подтвердив уход из мерсисайдского клуба по окончании сезона 2021/22.

Слухи о том, что "Ливерпуль" может лишиться своего трансферного гуру, появились еще в августе. За последнее время 42-летнего Эдвардса связывали с переходом в "Реал", "РБ Лейпциг" и "Ньюкасл".



Некоторые источники утверждали, что Эдвардс может покинуть "Ливерпуль" уже в январе. Такое обилие спекуляций заставило Майкла выступить с заявлением.



"Я всегда планировал ограничить свое пребывание в клубе максимум 10 годами. Я обожаю работать здесь, но я очень верю, что перемены — это к лучшему. Думаю, это хорошо и для самого человека, и для его работодателя", — цитирует Эдвардса BBC.



Преемник Эдвардса уже определен. Им станет нынешний ассистент Майкла в лице Джулиана Уорда.



Добавим, Эдвардс присоединился к "Ливерпулю" в ноябре 2011, а в 2016 году стал спортивным директором. Майкл привел в клуб таких ключевых игроков, как Алиссон, Виргил Ван Дейк, Мохамед Салах.