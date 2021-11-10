Кретинский купил 27 процентов акций "Вест Хэма"

Даниэль Кретинский "Вест Хэм" официально подтвердил продажу 27 процентов акций клуба чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому.

По информации Evening Standard, за указанную долю в "Вест Хэме" Кретинский заплатил свыше 180 миллионов фунтов, а значит весь лондонский клуб был оценен примерно в 700 млн. фунтов.

Сделка была оформлена после того, как 46-летний Кретинский, совладелец пражской "Спарты", лично посетил победный для "молотобойцев" матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (3:2).

В рамках этой сделки Павел Хорский, протеже Кретинского, присоединится к Дэвиду Салливану, Дэвиду Голду и Каррен Брэйди в совете директоров "Вест Хэма".

Как говорится в официальном заявлении, часть привлеченных средств "молотобойцы" потратят на погашение клубного долга.


Метки Вест Хэм, Кретинский

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 10.11.2021 17:26 # ensiferum
    Единственный кретинский тут админ, фамилия звучит как Кршетинский.

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  2. largo-winch 10.11.2021 17:13 # largo-winch
    "Кретин купил долю у порно-магнатов" так будет правильней

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  3. askarko 10.11.2021 17:04 # askarko
    кретинский козел-позор!

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