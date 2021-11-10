Кретинский купил 27 процентов акций "Вест Хэма"

"Вест Хэм" официально подтвердил продажу 27 процентов акций клуба чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому.

По информации Evening Standard, за указанную долю в "Вест Хэме" Кретинский заплатил свыше 180 миллионов фунтов, а значит весь лондонский клуб был оценен примерно в 700 млн. фунтов.



Сделка была оформлена после того, как 46-летний Кретинский, совладелец пражской "Спарты", лично посетил победный для "молотобойцев" матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (3:2).



В рамках этой сделки Павел Хорский, протеже Кретинского, присоединится к Дэвиду Салливану, Дэвиду Голду и Каррен Брэйди в совете директоров "Вест Хэма".



Как говорится в официальном заявлении, часть привлеченных средств "молотобойцы" потратят на погашение клубного долга.