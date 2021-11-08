Названы пять клубов, которые будут испытывать стоячие трибуны

Четыре представителя Премьер-Лиги были названы среди клубов, которые проведут испытания стоячих трибун во второй половине этого сезона.

Напомним, ранее осенью Управление по безопасности спортивных площадок (Sports Grounds Safety Authority) объявило о сборе заявок среди клубов двух высших дивизионов Англии по испытанию стоячих трибун.



Среди тех, кто выразил соответствующее желание, были отобраны "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" из Премьер-Лиги и "Кардифф" из Чемпионшипа, о чем объявил британский министр спорта Найджел Хаддлстоун сегодня.



Как сообщает Evening Standard, с 1 января и до окончания сезона 2021/22 эти пятеро клубов проведут пилотные испытание стоячих трибун, после чего будет принято решение о возможной отмене действующего четверть века запрета на нахождение фанатов на ногах весь матч в двух высших дивизионах.