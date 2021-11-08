Названы пять клубов, которые будут испытывать стоячие трибуны
Четыре представителя Премьер-Лиги были названы среди клубов, которые проведут испытания стоячих трибун во второй половине этого сезона.
Напомним, ранее осенью Управление по безопасности спортивных площадок (Sports Grounds Safety Authority) объявило о сборе заявок среди клубов двух высших дивизионов Англии по испытанию стоячих трибун.
Среди тех, кто выразил соответствующее желание, были отобраны "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" из Премьер-Лиги и "Кардифф" из Чемпионшипа, о чем объявил британский министр спорта Найджел Хаддлстоун сегодня.
Как сообщает Evening Standard, с 1 января и до окончания сезона 2021/22 эти пятеро клубов проведут пилотные испытание стоячих трибун, после чего будет принято решение о возможной отмене действующего четверть века запрета на нахождение фанатов на ногах весь матч в двух высших дивизионах.
08.11.2021 19:00
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Как сообщает Evening Standard, с 1 января и до окончания сезона 2021/22 на стадионе Эмтихад пройдут пилотные испытание трибун с бутылкой вместо сиденья, это решение вызвано укоренившейся в последние годы у фанатов голубых традиции сидеть на бутылке все 90 минут матча.
Источник: http://fapl.ru/posts/89433/?c=1#c7447383
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а почему ливерпул не испытывает стоячие трибуны?? мда(((
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У двух с половиной заправщиков теперь есть уникальная возможность одновременно вставать и садиться.
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были отобраны "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" из Премьер-Лиги
Источник: http://fapl.ru/posts/89433/
знайте 321ов наживающихся на удобстве своих родных фанатов
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Пеликаны где? Они и так стоя смотрят,страпон мешает сесть,и поэтому горлопанят хуйин....
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