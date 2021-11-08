Названы пять клубов, которые будут испытывать стоячие трибуны

Стоячая трибуна на Олд Траффорд Четыре представителя Премьер-Лиги были названы среди клубов, которые проведут испытания стоячих трибун во второй половине этого сезона.

Напомним, ранее осенью Управление по безопасности спортивных площадок (Sports Grounds Safety Authority) объявило о сборе заявок среди клубов двух высших дивизионов Англии по испытанию стоячих трибун.

Среди тех, кто выразил соответствующее желание, были отобраны "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" из Премьер-Лиги и "Кардифф" из Чемпионшипа, о чем объявил британский министр спорта Найджел Хаддлстоун сегодня.

Как сообщает Evening Standard, с 1 января и до окончания сезона 2021/22 эти пятеро клубов проведут пилотные испытание стоячих трибун, после чего будет принято решение о возможной отмене действующего четверть века запрета на нахождение фанатов на ногах весь матч в двух высших дивизионах.


Метки Кардифф, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, стадионы, Тоттенхэм, Челси, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2021 19:00

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  1. portsmouth08 08.11.2021 19:16 # portsmouth08
    Как сообщает Evening Standard, с 1 января и до окончания сезона 2021/22 на стадионе Эмтихад пройдут пилотные испытание трибун с бутылкой вместо сиденья, это решение вызвано укоренившейся в последние годы у фанатов голубых традиции сидеть на бутылке все 90 минут матча.


    Источник: http://fapl.ru/posts/89433/?c=1#c7447383

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  2. true-manc 08.11.2021 19:12 # true-manc
    а почему ливерпул не испытывает стоячие трибуны?? мда(((

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  3. gerrard08 08.11.2021 19:06 # gerrard08
    У двух с половиной заправщиков теперь есть уникальная возможность одновременно вставать и садиться.

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  4. lfcynwa 08.11.2021 19:05 # lfcynwa
    были отобраны "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" из Премьер-Лиги

    Источник: http://fapl.ru/posts/89433/

    знайте 321ов наживающихся на удобстве своих родных фанатов

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  5. shmanisa 08.11.2021 19:04 # shmanisa
    Пеликаны где? Они и так стоя смотрят,страпон мешает сесть,и поэтому горлопанят хуйин....

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