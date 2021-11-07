Саутгейт удивлен нападками со стороны Клоппа

Юрген Клопп Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что удивлен продолжающимися нападками со стороны своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

В последнее время Клопп весьма раздраженно высказывается насчет решений Саутгейта. Например, Юрген был недоволен, когда в сентябре Гарет попробовал Трента Александер-Арнольда в полузащите в матче против
сборной Андорры.

"Зачем делать полузащитника из лучшего в мире правого защитника? Я не понимаю этого", — говорил тогда Клопп.

Также Юрген обвинил в двойных стандартах Гарета, когда тот не вызвал в сборную защитника Джо Гомеса, сославшись на недостаток игровой практики у защитника "красных".

"Очевидно, к мистеру Стоунсу особое отношение", — заключил Клопп.

В преддверии последнего в этом году международного перерыва Саутгейт высказался по этому поводу, заверив, что они с Клоппом не ссорились.

"Я не совсем понимаю, почему он продолжает совершать эти нападки. Вам следует спросить его. Думаю, мы всегда ладили относительно хорошо".

"Я заметил несколько статей и комментариев, и это всегда довольно интересно. Но у меня совершенно нет проблем с Юргеном. Вам следует спросить его, почему он говорил это", — цитирует Саутгейта The Telegraph.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Саутгейт

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1326

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Последние комментарии:




  1. superperez101 07.11.2021 12:12 # superperez101
    "Я заметил несколько статей и комментариев, и это всегда довольно интересно. Но у меня совершенно нет проблем с Юргеном. Вам следует спросить его, почему он говорил это", — цитирует Саутгейта The Telegraph.

    Источник: http://fapl.ru/posts/89404/

    да потому что ты ебаный физрук, еще и тупой

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  2. geniusss 07.11.2021 11:24 # geniusss
    Типикал Фриц

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  3. naby-keita 07.11.2021 11:04 # naby-keita
    Походу Саутгейт следующий тренер МЮ.

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  4. jirrort 07.11.2021 11:03 # jirrort
    Зачем делать полузащитника из лучшего в мире правого защитника? Я не понимаю этого", — говорил тогда Клопп.

    Источник: http://fapl.ru/posts/89404/


    Лул,а не слишком ли этот жук переоценивает своего навесодрочера?

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