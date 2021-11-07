Саутгейт удивлен нападками со стороны Клоппа

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что удивлен продолжающимися нападками со стороны своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

В последнее время Клопп весьма раздраженно высказывается насчет решений Саутгейта. Например, Юрген был недоволен, когда в сентябре Гарет попробовал Трента Александер-Арнольда в полузащите в матче против

сборной Андорры.



"Зачем делать полузащитника из лучшего в мире правого защитника? Я не понимаю этого", — говорил тогда Клопп.



Также Юрген обвинил в двойных стандартах Гарета, когда тот не вызвал в сборную защитника Джо Гомеса, сославшись на недостаток игровой практики у защитника "красных".



"Очевидно, к мистеру Стоунсу особое отношение", — заключил Клопп.



В преддверии последнего в этом году международного перерыва Саутгейт высказался по этому поводу, заверив, что они с Клоппом не ссорились.



"Я не совсем понимаю, почему он продолжает совершать эти нападки. Вам следует спросить его. Думаю, мы всегда ладили относительно хорошо".



"Я заметил несколько статей и комментариев, и это всегда довольно интересно. Но у меня совершенно нет проблем с Юргеном. Вам следует спросить его, почему он говорил это", — цитирует Саутгейта The Telegraph.