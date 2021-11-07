Саутгейт удивлен нападками со стороны Клоппа
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что удивлен продолжающимися нападками со стороны своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля".
В последнее время Клопп весьма раздраженно высказывается насчет решений Саутгейта. Например, Юрген был недоволен, когда в сентябре Гарет попробовал Трента Александер-Арнольда в полузащите в матче против
сборной Андорры.
"Зачем делать полузащитника из лучшего в мире правого защитника? Я не понимаю этого", — говорил тогда Клопп.
Также Юрген обвинил в двойных стандартах Гарета, когда тот не вызвал в сборную защитника Джо Гомеса, сославшись на недостаток игровой практики у защитника "красных".
"Очевидно, к мистеру Стоунсу особое отношение", — заключил Клопп.
В преддверии последнего в этом году международного перерыва Саутгейт высказался по этому поводу, заверив, что они с Клоппом не ссорились.
"Я не совсем понимаю, почему он продолжает совершать эти нападки. Вам следует спросить его. Думаю, мы всегда ладили относительно хорошо".
"Я заметил несколько статей и комментариев, и это всегда довольно интересно. Но у меня совершенно нет проблем с Юргеном. Вам следует спросить его, почему он говорил это", — цитирует Саутгейта The Telegraph.
07.11.2021 11:00
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"Я заметил несколько статей и комментариев, и это всегда довольно интересно. Но у меня совершенно нет проблем с Юргеном. Вам следует спросить его, почему он говорил это", — цитирует Саутгейта The Telegraph.
Источник: http://fapl.ru/posts/89404/
да потому что ты ебаный физрук, еще и тупой
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Типикал Фриц
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Походу Саутгейт следующий тренер МЮ.
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Зачем делать полузащитника из лучшего в мире правого защитника? Я не понимаю этого", — говорил тогда Клопп.
Источник: http://fapl.ru/posts/89404/
Лул,а не слишком ли этот жук переоценивает своего навесодрочера?
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