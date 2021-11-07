Джош Кроенке: "Арсенал" не продается, мы только начали"

Директор "Арсенала" Джош Кроенке подтвердил, что его семья не планирует продавать клуб.

Ранее осенью Даниэль Эк, сооснователь Spotify, сделал предложение о покупке "Арсенала", но получил отказ от Джоша и его отца Стэна.



Эк уже говорил, что не собирается уходить, однако Джош не оставляет Даниэлю шансов — "канониры" останутся в руках американского семейства, у которого большие планы на свой актив.



"Мы постоянно получаем предложения, получаем со всего мира, и это говорит о силе "Арсенала". Футбольный клуб "Арсенал" — это удивительная организация и глобальный бренд, и мой единственный ответ заключается в том, что клуб не продается — мы только начали".



"По сути мы владеем клубом только с 2018 года. У нас молодой тренер, молодая команда, и мы прокладываем себе путь в будущее".



"В Соединенных Штатах у нас (Kroenke Sports & Entertainment) есть определенная модель, которую мы бы хотели применить и здесь. Этим мы и занимаемся в последние три года, делая ставку на молодых талантливых игроков с правильным характером, позволяя им расти вместе и продолжая добавлять талант в состав с помощью приобретений".



"В конце концов это вырастет в нечто особенное. В профессиональном спорте нельзя недооценивать силу последовательного подхода и совместных усилий людей. Благодаря этому у нашего клуба впереди особенные времена", — сообщил Кроенке Sky Sports.