"Сити" уверенно выиграл дерби Манчестера

"Манчестер Сити" одержал уверенную победу на поле своих соседей из "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.

Относительно выезда к "Аталанте" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Вместо Рафаэля Варана, Поля Погба и Маркуса Рэшфорда появились Виктор Линделеф, Фред и Мейсон Гринвуд.



Три перестановки сделал и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, на сей раз доверившись Рубену Диашу, Кевину Де Брюйне и Габриэлю Жезусу, а не Эмерику Лапорту, Джеку Грилишу и Рияду Махрезу.



Точно так же, как и в позорном матче против "Ливерпуля", впервые оборона "Юнайтед" дала первый серьезный сбой уже в самом начале. Во второй волне атаки своей команды разыгравшийся в последнее время Жоау Канселу выполнил прострел с левого фланга, а Эрик Байи совершил автогол, ногой отправив мяч в ворота Давида Де Хеа — 0:1.



Быстро открыв счет, "Сити" принялся безраздельно контролировать мяч. Хозяева не могли и не очень-то хотели играть в отборе.



Тем не менее, с созданием моментов у "горожан" наблюдались сложности, а на 26-й минуте они едва не пропустили. Люк Шоу выполнил прострел с левого фланга в штрафную, откуда Криштиану Роналду пробил в касание — Эдерсон справился.



Спустя три минуты гости ответили своим убойным моментом. Удар Де Брюйне из пределов штрафной был заблокирован, однако Жезусу предоставилась возможность сыграть на добивании — блестящий сейв Де Хеа!



Вскоре Де Хеа блеснул еще несколько раз, не позволив Линделефу совершить автогол и отразив удар Де Брюйне.



Если у "Юнайтед" кто-либо и выделялся, помимо Де Хеа, то это Роналду. На 40-й минуте Криштиану наносил удар с острого угла, но Эдерсон сыграл четко.



На последней минуте первого тайма "Сити" все-таки забил второй гол. Канселу выполнил заброс к дальней штанге, где Бернарду Силва несильно, но точно направил мяч в район подмышки Де Хеа — 0:2.



Во втором тайме "горожане" решили сыграть прагматично и надежно. "Дьяволы", наконец, смогли пощупать мяч.



Однако темп был невысок, а моменты отсутствовали. Игре откровенно не хватало зрелищности.



Если кто и мог забить во втором тайме, то это гости. Фил Фоден и Джон Стоунс отметились промахами из отличных позиций.



"Сити" убедительно доказал свое превосходство, сделав игру за первые 45 минут и позволив себе умеренно расслабиться на вторые 45 минут. По организации игры "горожане" находятся на другом уровне относительно "Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче