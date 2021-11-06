"Сити" уверенно выиграл дерби Манчестера
"Манчестер Сити" одержал уверенную победу на поле своих соседей из "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.
Относительно выезда к "Аталанте" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Вместо Рафаэля Варана, Поля Погба и Маркуса Рэшфорда появились Виктор Линделеф, Фред и Мейсон Гринвуд.
Три перестановки сделал и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, на сей раз доверившись Рубену Диашу, Кевину Де Брюйне и Габриэлю Жезусу, а не Эмерику Лапорту, Джеку Грилишу и Рияду Махрезу.
Точно так же, как и в позорном матче против "Ливерпуля", впервые оборона "Юнайтед" дала первый серьезный сбой уже в самом начале. Во второй волне атаки своей команды разыгравшийся в последнее время Жоау Канселу выполнил прострел с левого фланга, а Эрик Байи совершил автогол, ногой отправив мяч в ворота Давида Де Хеа — 0:1.
Быстро открыв счет, "Сити" принялся безраздельно контролировать мяч. Хозяева не могли и не очень-то хотели играть в отборе.
Тем не менее, с созданием моментов у "горожан" наблюдались сложности, а на 26-й минуте они едва не пропустили. Люк Шоу выполнил прострел с левого фланга в штрафную, откуда Криштиану Роналду пробил в касание — Эдерсон справился.
Спустя три минуты гости ответили своим убойным моментом. Удар Де Брюйне из пределов штрафной был заблокирован, однако Жезусу предоставилась возможность сыграть на добивании — блестящий сейв Де Хеа!
Вскоре Де Хеа блеснул еще несколько раз, не позволив Линделефу совершить автогол и отразив удар Де Брюйне.
Если у "Юнайтед" кто-либо и выделялся, помимо Де Хеа, то это Роналду. На 40-й минуте Криштиану наносил удар с острого угла, но Эдерсон сыграл четко.
На последней минуте первого тайма "Сити" все-таки забил второй гол. Канселу выполнил заброс к дальней штанге, где Бернарду Силва несильно, но точно направил мяч в район подмышки Де Хеа — 0:2.
Во втором тайме "горожане" решили сыграть прагматично и надежно. "Дьяволы", наконец, смогли пощупать мяч.
Однако темп был невысок, а моменты отсутствовали. Игре откровенно не хватало зрелищности.
Если кто и мог забить во втором тайме, то это гости. Фил Фоден и Джон Стоунс отметились промахами из отличных позиций.
"Сити" убедительно доказал свое превосходство, сделав игру за первые 45 минут и позволив себе умеренно расслабиться на вторые 45 минут. По организации игры "горожане" находятся на другом уровне относительно "Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
06.11.2021 17:30
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Последние комментарии:
Пиздец отскок пенсят еж жи в натуре ((((( щась бернли сравняет )))))
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брентфорд какое-то говно, братишки(((
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Заебал Баркли в своих ногах путаться
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Эх ,ну почему Ноттингем Форест так сосёт в чемпионшипе :( Так хочется увидеть этот клуб в АПЛ,а не ссанные помойки,типо Норвича и Уотфорда
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Баркли типикл тупоголовый брит, хз, чем недовольны, норм на банку.
Хаверц потенциально мегатопарь лютый и могет стать лучшим в стане пенсов на ближайшие годы, если не проебланится. Так одинаково играючи забивать шо бернлеям, шо шитюкам, при этом просто читая игру и залетая именно туда, где нужно без напряга - талант.
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когда у тебя тупые фанаты,тебе не видать Ушастого Шейх Мансурсити
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Наш второй состав бы с тем же счетом выиграл бы, а то и больше. Хотя наш резерв=основа макета
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Господи поиоги Ливерпулю - сделай так, чтоб Пенсы сегодня потеряли очки и о ступились.Аминь.
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C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)
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Барклей туповат скюзирское прошлое даёт о себе знать. Физуха норм, техника есть, но отдать пас обостряющий на ход хаверцу не про него.
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Ребзя, все таки кажется что в этом году мы побьем Мауровский рекорд в 04-05 по пропущенным 15 голов, уже 11 тур только 3 пропустили
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Брентфорд все штоль?
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пздц только Челси почти угадал остальные все наоборот
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КХО не о чем, нету от него остроты, Канте, Джеймс, Чилвел, Баркли пока делают разницу, ну и защита конечно бетонище
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А что это с Брентфортом, стрельнули в начале чемпионата, а теперь даже Норвичу проигрывают.
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В первом тайме - Чемпионси
Во втором тайме - Разгромси
скринси, уебанси
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мне кажется Бернли еще скажет свое слово во втором тайме, если выдержит первый 10-15 минут второго тайма)
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Какая же красивая форма у ИМПЕРАТОРОВ!
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Как же отскакивают пенсята , тупо отскок мать их (((((
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Бернли совсем ни о чем, надо бы погром устроить
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