"Сити" уверенно выиграл дерби Манчестера

Бернарду Силва "Манчестер Сити" одержал уверенную победу на поле своих соседей из "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.

Относительно выезда к "Аталанте" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Вместо Рафаэля Варана, Поля Погба и Маркуса Рэшфорда появились Виктор Линделеф, Фред и Мейсон Гринвуд.

Три перестановки сделал и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, на сей раз доверившись Рубену Диашу, Кевину Де Брюйне и Габриэлю Жезусу, а не Эмерику Лапорту, Джеку Грилишу и Рияду Махрезу.

Точно так же, как и в позорном матче против "Ливерпуля", впервые оборона "Юнайтед" дала первый серьезный сбой уже в самом начале. Во второй волне атаки своей команды разыгравшийся в последнее время Жоау Канселу выполнил прострел с левого фланга, а Эрик Байи совершил автогол, ногой отправив мяч в ворота Давида Де Хеа — 0:1.

Быстро открыв счет, "Сити" принялся безраздельно контролировать мяч. Хозяева не могли и не очень-то хотели играть в отборе.

Тем не менее, с созданием моментов у "горожан" наблюдались сложности, а на 26-й минуте они едва не пропустили. Люк Шоу выполнил прострел с левого фланга в штрафную, откуда Криштиану Роналду пробил в касание — Эдерсон справился.

Спустя три минуты гости ответили своим убойным моментом. Удар Де Брюйне из пределов штрафной был заблокирован, однако Жезусу предоставилась возможность сыграть на добивании — блестящий сейв Де Хеа!

Вскоре Де Хеа блеснул еще несколько раз, не позволив Линделефу совершить автогол и отразив удар Де Брюйне.

Если у "Юнайтед" кто-либо и выделялся, помимо Де Хеа, то это Роналду. На 40-й минуте Криштиану наносил удар с острого угла, но Эдерсон сыграл четко.

На последней минуте первого тайма "Сити" все-таки забил второй гол. Канселу выполнил заброс к дальней штанге, где Бернарду Силва несильно, но точно направил мяч в район подмышки Де Хеа — 0:2.

Во втором тайме "горожане" решили сыграть прагматично и надежно. "Дьяволы", наконец, смогли пощупать мяч.

Однако темп был невысок, а моменты отсутствовали. Игре откровенно не хватало зрелищности.

Если кто и мог забить во втором тайме, то это гости. Фил Фоден и Джон Стоунс отметились промахами из отличных позиций.

"Сити" убедительно доказал свое превосходство, сделав игру за первые 45 минут и позволив себе умеренно расслабиться на вторые 45 минут. По организации игры "горожане" находятся на другом уровне относительно "Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2021 17:30

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 06.11.2021 19:14 # roberto-89
    Пиздец отскок пенсят еж жи в натуре ((((( щась бернли сравняет )))))

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  2. true-manc 06.11.2021 19:09 # true-manc
    брентфорд какое-то говно, братишки(((

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  3. skydreams 06.11.2021 19:07 # skydreams
    Заебал Баркли в своих ногах путаться

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  4. jirrort 06.11.2021 19:04 # jirrort
    Эх ,ну почему Ноттингем Форест так сосёт в чемпионшипе :( Так хочется увидеть этот клуб в АПЛ,а не ссанные помойки,типо Норвича и Уотфорда

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  5. m-ballack 06.11.2021 19:02 # m-ballack
    Баркли типикл тупоголовый брит, хз, чем недовольны, норм на банку.

    Хаверц потенциально мегатопарь лютый и могет стать лучшим в стане пенсов на ближайшие годы, если не проебланится. Так одинаково играючи забивать шо бернлеям, шо шитюкам, при этом просто читая игру и залетая именно туда, где нужно без напряга - талант.

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  6. putintime 06.11.2021 19:01 # putintime
    когда у тебя тупые фанаты,тебе не видать Ушастого Шейх Мансурсити

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  7. beatles-red 06.11.2021 19:00 # beatles-red
    Наш второй состав бы с тем же счетом выиграл бы, а то и больше. Хотя наш резерв=основа макета

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  8. skychnie-oboi 06.11.2021 18:59 # skychnie-oboi
    Господи поиоги Ливерпулю - сделай так, чтоб Пенсы сегодня потеряли очки и о ступились.Аминь.

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  9. mc-od 06.11.2021 18:58 # mc-od
    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)

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  10. meshuggah 06.11.2021 18:55 # meshuggah
    Барклей туповат скюзирское прошлое даёт о себе знать. Физуха норм, техника есть, но отдать пас обостряющий на ход хаверцу не про него.

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  11. wymkentski 06.11.2021 18:55 # wymkentski
    Ребзя, все таки кажется что в этом году мы побьем Мауровский рекорд в 04-05 по пропущенным 15 голов, уже 11 тур только 3 пропустили

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  12. thegodfather 06.11.2021 18:54 # thegodfather
    Брентфорд все штоль?

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  13. putintime 06.11.2021 18:53 # putintime
    пздц только Челси почти угадал остальные все наоборот

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  14. wymkentski 06.11.2021 18:53 # wymkentski
    КХО не о чем, нету от него остроты, Канте, Джеймс, Чилвел, Баркли пока делают разницу, ну и защита конечно бетонище

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  15. akado 06.11.2021 18:52 # akado
    А что это с Брентфортом, стрельнули в начале чемпионата, а теперь даже Норвичу проигрывают.

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  16. sellman 06.11.2021 18:51 # sellman
    В первом тайме - Чемпионси
    Во втором тайме - Разгромси

    скринси, уебанси

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  17. red-scauser 06.11.2021 18:48 # red-scauser
    мне кажется Бернли еще скажет свое слово во втором тайме, если выдержит первый 10-15 минут второго тайма)

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  18. jirrort 06.11.2021 18:48 # jirrort
    Какая же красивая форма у ИМПЕРАТОРОВ!

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  19. roberto-89 06.11.2021 18:45 # roberto-89
    Как же отскакивают пенсята , тупо отскок мать их (((((

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  20. cristean2 06.11.2021 18:45 # cristean2
    Бернли совсем ни о чем, надо бы погром устроить

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