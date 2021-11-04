Клопп: "Кертис Джонс получил пальцем в глаз"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему полузащитник Кертис Джонс пропустил матч Лиги Чемпионов против "Атлетико".

В минувший уикенд 20-летний Джонс, очень убедительно начавший новый сезон, сыграл 87 минут против "Брайтона", однако остался вне заявки на домашний поединок против "Атлетико".



Оказывается, на последней тренировке перед матчем, завершившемся победой "красных" со счетом 2:0, Кертис получил необычную травму.



"К сожалению, мы потеряли Кертиса Джонса на тренировке вчера вечером. Он получил пальцем в глаз. В жизни могут происходить странные вещи!" — сообщил Клопп BT Sport.



Добавим, победа над "Атлетико" была омрачена травмой задней поверхности бедра нападающего Роберто Фирмино. Также в лазарете "Ливерпуля" находятся Джо Гомес, Джеймс Милнер и Харви Эллиотт.