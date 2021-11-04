"Ливерпуль" уверенно победил "Атлетико" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" уверенно победил "Атлетико" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов как победитель своей группы.

В стартовый состав "красных" вернулись Жоэль Матип, Фабиньо и Диогу Жота. Костас Цимикас заменил Энди Робертсона слева в обороне.



Команды начали относительно спокойно, но первый же в матче опасный момент обернулся голом. На 13-й минуте Трент Александер-Арнольд выполнил подачу с правого фланга, а мяч ударился о газон, прежде чем дошел до Жоты, который головой с линии вратарской поразил цель — 1:0.



Гол придал хозяевам уверенности, и на 21-й минуте это нашло отражение на табло. Александер-Арнольд вновь исполнил небольшой шедевр, выдав диагональный пас низом в центр штрафной, откуда Садио Мане пробил ногой в касание — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, "Ливерпуль" продолжил контролировать игру и создал еще несколько моментов. А вот "Атлетико" ни только не потревожил Алиссона до перерыва, но и на 36-й минуте остался вдесятером — Фелипе получил прямую красную карточку за фол на Мане.



Второй тайм начался с того, что Фабиньо вертикальным пасом из глубины поля разрезал всю оборону гостей и вывел Жоту один на один. Диогу закатил мяч в ворота, однако система VAR обнаружила офсайд — гол не был засчитан.



"Красные" просто возили своего соперника носом по газону, однако на 57-й минуте блеснул Суарес, дальним ударом с рикошетом поразив ворота Алиссона. К сожалению для Луиса, его партнер попал в офсайд.



В заключительные полчаса "Ливерпуль" не переставал атаковать, однако вдесятером "Атлетико" удалось избежать разгрома.



Встреча в Мадриде две недели назад ничему не научила "Атлетико", который снова быстро пропустил два гола. На сей раз "матрасники", не имея возможности рассчитывать на поддержку трибун, ничем не смогли ответить.



"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 2:0 (2:0)



Голы: Жота 13, Мане 21.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Филлипс 90), Матип, Ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Фабиньо (Алькантара 60), Окслейд-Чемберлен (Минамино 78), Салах, Жота, Мане (Фирмино 45, Ориги 78).



"Атлетико": Облак, Хименес, Фелипе, Эрмосо, Триппьер, Коке (Кунья 69), Да Пауль, Карраско (Врсалько 79), Корреа (Серрано 75), Фелиш (Лоди 59), Суарес (Эррера 59).



Предупреждения: Мане, Жота, Матип — Эрмосо, Коке, Фелиш, Суарес.



Удаление: Фелипе 36.