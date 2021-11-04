"Ливерпуль" уверенно победил "Атлетико" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" уверенно победил "Атлетико" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов как победитель своей группы.
В стартовый состав "красных" вернулись Жоэль Матип, Фабиньо и Диогу Жота. Костас Цимикас заменил Энди Робертсона слева в обороне.
Команды начали относительно спокойно, но первый же в матче опасный момент обернулся голом. На 13-й минуте Трент Александер-Арнольд выполнил подачу с правого фланга, а мяч ударился о газон, прежде чем дошел до Жоты, который головой с линии вратарской поразил цель — 1:0.
Гол придал хозяевам уверенности, и на 21-й минуте это нашло отражение на табло. Александер-Арнольд вновь исполнил небольшой шедевр, выдав диагональный пас низом в центр штрафной, откуда Садио Мане пробил ногой в касание — 2:0.
Поведя с комфортным счетом, "Ливерпуль" продолжил контролировать игру и создал еще несколько моментов. А вот "Атлетико" ни только не потревожил Алиссона до перерыва, но и на 36-й минуте остался вдесятером — Фелипе получил прямую красную карточку за фол на Мане.
Второй тайм начался с того, что Фабиньо вертикальным пасом из глубины поля разрезал всю оборону гостей и вывел Жоту один на один. Диогу закатил мяч в ворота, однако система VAR обнаружила офсайд — гол не был засчитан.
"Красные" просто возили своего соперника носом по газону, однако на 57-й минуте блеснул Суарес, дальним ударом с рикошетом поразив ворота Алиссона. К сожалению для Луиса, его партнер попал в офсайд.
В заключительные полчаса "Ливерпуль" не переставал атаковать, однако вдесятером "Атлетико" удалось избежать разгрома.
Встреча в Мадриде две недели назад ничему не научила "Атлетико", который снова быстро пропустил два гола. На сей раз "матрасники", не имея возможности рассчитывать на поддержку трибун, ничем не смогли ответить.
"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 2:0 (2:0)
Голы: Жота 13, Мане 21.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Филлипс 90), Матип, Ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Фабиньо (Алькантара 60), Окслейд-Чемберлен (Минамино 78), Салах, Жота, Мане (Фирмино 45, Ориги 78).
"Атлетико": Облак, Хименес, Фелипе, Эрмосо, Триппьер, Коке (Кунья 69), Да Пауль, Карраско (Врсалько 79), Корреа (Серрано 75), Фелиш (Лоди 59), Суарес (Эррера 59).
Предупреждения: Мане, Жота, Матип — Эрмосо, Коке, Фелиш, Суарес.
Удаление: Фелипе 36.
04.11.2021 00:55
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Последние комментарии:
Гнидский 6лядоатлетико.
Очень хотелось их выебать прям с крупной разницей, но эта команда Клоппа излишне джентельменская. Как только соперник получает кк, они будто стесняются пользоваться преимуществом. Но да ладно. Игра удалась, Трент был трентисимо, а кроссы Цимми > кроссы Роббо. Центр поля в идеале Фаб-Хендо-Тьяго, надеюсь последний наберет оптимальные кондиции. Фирму жаль, чот с мышцС первого места с группы смерти, за 2 тура досрочно. Просто топ. Если уж милан не зацепится за выход, то пусть хотя бы порту побудет статистом в 1/8
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https://www.youtube.com/watch?v=Ofko0c0L4WM
Обзор матча для болельщиков Ливерпуля
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Поздравляю всех красных братьев с изи-победой над мразотным тренером и его командой, с досрочным выходом в плей-офф с первого места.
Истинные КРАСНЫЕ ВЛАСТЕЛИНЫ!
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жаль, что не разгромили
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«Атлетико» опустился на 3-е место в группе ЛЧ. Остались матчи с «Миланом» и «Порту».
удачи в ЛЕ
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Норм. Катимся дальше. Красных братишек с победой!
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12 очков первое место
дальше можно эксперименты с молодежью спокойно, а на колбасу теперь ставить в лч опасно))
псж чуть весь экспресс не потушил, как чуйка была 2х на них воткнул
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Молодцы! Фирмино здоровья.
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Клопп топ )))) всех с победой братишки
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Победа над антифутболом для всех болел апл и любителей зрелищной игры
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Сольскьяер > Симеоне
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С победой, мои "красные" братья! YNWA! Судья потушили накал игры своими карточками, но и без него должны были уверенно выиграть. Клопп лучший!
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скучно обыденно
вполсилы раскатали
у катлет 0 ударов в створ. деревенщина быковатая в лице симеоне едет домой без очков
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хороший матч, только забили мало, но главное не пропустили и в конце силы спокойно доиграли.
мане шикарный тайм провел, жаль пришлось его заменить. все остальные тоже молодцом.
спокойный выход из группы смерти, на оставшиеся 2 матча можно разбавить состав.
следующий матч с вхю будет тяжелым, надо всем подсобраться.
клопп топ
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12 из 12 в группе смерти. Вот кто настоящие КОРОЛИ, а не xуита, которая бодается с Брюгге и Мальме. Симоне обоссан, Милан говнари, не были бы днинами, отправили бы этих автобусников в ЛЕ.
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С победой!
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Салах, Трент и Ван Дейк на космическом уровне, Жота хорош, остальные кроме Ориги - сгодится. Ориги просто мусор, отдавать кому угодно с доплатой.
Кк скорее была, чем не было, всех красных с победой над автобусными костоломами
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жалко что в первом тайме все закончилось, ну да ладно. с выходом из группы вопрос решен на отлично. можно поднапрячься в АПЛ
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КНЯЗИ!!!
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